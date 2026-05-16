Una boda a los 90 años, bajo sospecha de estafa: piden tres años y medio a la hija de la esposa por apropiarse de 100.000 euros tras el matrimonio

A los 90 años de edad y en plena crisis de la pandemia, Guillermo parecía haber encontrado la felicidad al anunciarse que se iba a casar. La futura esposa era la madre de una de las dueñas de una inmobiliaria en Benidorm con la que acababa de comprar un piso. Esta supuesta historia de amor ha llegado a juicio en la Audiencia de Alicante. La Fiscalía y la acusación particular consideraban que la boda formaba parte de un plan preconcebido para vaciarle el dinero de las cuentas, por lo que reclaman penas de tres años y medio de cárcel y seis años, respectivamente por un delito de estafa. Los acusados han negado estafa alguna y han subrayado que Guillermo hizo todo lo que hizo por voluntad propia, rechazando que existiera plan alguno para engañarle. La mujer que contrajo matrimonio con él, sin embargo, no se ha sentado en el banquillo al haber fallecido ya.

Al poco de la boda, Guillermo acabó en la calle con una denuncia de malos tratos y, tras un ingreso en el hospital, tuvo hasta que pedir dinero prestado para volver a Galicia. Allí, tuvo tiempo de cambiar el testamento para impedir que sus "nuevos familiares" heredaran su patrimonio. La historia, sin embargo, no tuvo final feliz: Guillermo moría atropellado en su tierra apenas cuatro días después de haber firmado sus últimas voluntades. Entre los nuevos herederos son los amigos que entonces le ayudaron y que ejercen la acusación a través del abogado Ignacio Martínez Sánchez de Neyra.

Los acusados son el matrimonio que regentaba la inmobiliaria y su hijo. Los hechos se remontan al año 2019, en los que Guillermo pasó unas felices vacaciones en Benidorm a donde se había desplazado desde el municipio coruñés de Oleiros. Tan satisfecho se quedó del viaje, que se planteó comprar una vivienda para pasar allí largas temporadas. A través de la inmobiliaria de los acusados encontró un piso en la zona de Poniente por la que pagó 170.000 euros en efectivo.

Un romance en plena pandemia

La acusación sostiene que fue ese momento cuando los acusados empezaron a urdir el plan, tras comprobar que la víctima se trataba de alguien con capacidad económica, sin familiares cercanos en Benidorm que pudieran proteger sus intereses y de avanzada edad. De esta manera, el responsable de la inmobiliaria le presentó a su suegra, una mujer de 82 años, y al igual que Guillermo, viuda y de origen gallego. El supuesto romance avanzó en plenos meses de la pandemia, cerrándose así una relación casi permanente entre los acusados y su víctima. El 13 de marzo de 2020 se inscriben como pareja de hecho y dos meses después, el 15 de mayo, en pleno confinamiento contraen matrimonio ante notario por videoconferencia. Antes de la boda, Guillermo había hecho testamento a favor de su nueva esposa cuando estaba a punto de cumplir los 91 años. Con el enlace, ella pasó a ser cotitular de las cuentas.

Una operación urbanística para la compra de una parcela fue la que provocó que se cayera el velo del amor. A través de la inmobiliaria de los acusados se le ofreció la oportunidad de comprar un suelo valorado en 100.000 euros y por la que sobre el papel en el notario se pagarían 70.000 euros más otros 30.000 en efectivo al margen de la escritura. Guillermo retiró el dinero para dárselo en mano a los acusados, pero empieza a sospechar cuando comprueba que estos han accedido a sus cuentas para hacer la transferencia por importes muy elevados, por lo que empezó a reclamar recibos para acreditar todo.

En este contexto, se produjo un incidente clave en la notaría: los acusados intentaron que la parcela pasara a nombre del hijo del matrimonio alegando que Guillermo no quería pagar, pero el notario se negó al detectar la irregularidad. Al frustrarse la venta, los 70.000 euros se devolvieron, pero no a la cuenta de Guillermo, sino a la de su nueva esposa.

Ingreso en el Hospital

Fue entonces cuando la mujer presentó una denuncia por violencia de género que le dejó literalmente en la calle, al dictarse una orden de alejamiento que le impedía acercarse a ella. La Policía lo acabó ingresando en el Hospital Comarcal de La Vila Joiosa en la unidad de Psiquiatría, tras haber tenido varios altercados en la vía pública tras varios días a la intemperie. Una vez en el centro médico, entró en coma. Las pruebas médicas reflejaron una analítica alterada por consumo de benzodiazepinas y, tras despertar, relató al personal de servicios sociales que le habían engañado y que solo quería marcharse a Galicia. El trabajador social, que ha declarado en el juicio, le ayudó a contactar con sus amigos para que le dejaran dinero para el autobús.

En la sesión de hoy, los acusados han mantenido que la denuncia por malos tratos era real. Sin embargo, la acusación ha detectado una fuerte contradicción: mientras que el escrito original hablaba de "zarandeos", los procesados han asegurado que Guillermo le propinaba "palizas". La denuncia se archivó.

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A día de hoy, el destino del patrimonio de Guillermo sigue siendo una incógnita. En la vía civil hay en marcha otros procedimientos. Mientras el proceso judicial avanza para determinar la responsabilidad penal de estas transferencias, el piso de Poniente que el anciano pagó con sus ahorros está habitado, según se indica desde la acusación. Se ignora si quienes residen allí son okupas o personas del entorno de los propios acusados, una sombra más en una historia que terminó de forma trágica.