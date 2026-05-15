Los Mossos siguen buscando a los hombres que abandonaron 12 armas de guerra en la AP-7 en Figueres

Los Mossos d’Esquadra continúan buscando a los hombres que transportaban las armas de guerra tipo Kaláshnikov encontradas en la AP-7 en Figueres. La investigación sigue abierta y, según fuentes policiales, una de las principales líneas de trabajo apunta a un entorno de grupos criminales vinculados al tráfico de drogas, aunque todavía se está intentando determinar la procedencia y el destino de los fusiles.

El hallazgo se produjo el miércoles de madrugada en un área de descanso de la AP-7, a su paso por Figueres. Una patrulla de los Mossos de Tráfico detectó un Porsche Cayenne con matrícula francesa estacionado en la zona. Cuando los agentes se acercaron, uno de los ocupantes huyó y los sospechosos se marcharon en otro vehículo, un Citroën C4 blanco, en sentido sur y a gran velocidad, en dirección Barcelona.

Los Mossos activaron varias patrullas para intentar localizar el vehículo fugitivo e interceptar a sus ocupantes, ante la posibilidad de que pudieran ir armados. A pesar del dispositivo, el Citroën C4 acabó perdiéndose de vista entre dos salidas de la autopista.

Cuando los agentes inspeccionaron el Porsche Cayenne abandonado, localizaron en el maletero dos sacas con 12 armas largas tipo fusil de asalto. Inicialmente, se habló de ocho armas, pero finalmente la cifra intervenida quedó fijada en doce. Los fusiles, de la familia AK, están siendo analizados por la policía científica para confirmar el modelo exacto, el estado de uso y si eran operativos o estaban preparados para ser utilizados. De entrada se apunta que serían del AK-74, que es un modelo más avanzado.

La investigación la ha asumido la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra en Girona, que centra ahora sus esfuerzos en identificar a los ocupantes fugados, reconstruir el recorrido de los vehículos y aclarar el origen y el posible destino de las armas.

Documentación

Dentro del Porsche también se localizó documentación que puede ser clave para avanzar en la identificación de los fugitivos. Entre los elementos intervenidos hay una carta de identidad dentro de un bolso y otra documentación vinculada a un individuo con antecedentes. Ahora bien, los Mossos trabajan para determinar qué vínculo real tienen estos documentos con las personas que transportaban las armas.

Los agentes, sin embargo, pudieron ver cómo eran los fugitivos: uno sería el conductor del Citroën C4 blanco, descrito como un hombre de constitución fuerte que iba vestido con pantalones de color claro. El otro, vinculado al Porsche Cayenne, sería un hombre de origen árabe, de constitución delgada y vestido con ropa oscura. Los investigadores trabajan ahora para confirmar su identidad.

Narcotráfico

La hipótesis que cobra fuerza es que los fusiles pudieran estar vinculados a una red de crimen organizado, especialmente en el ámbito del narcotráfico. Los investigadores quieren aclarar si las armas estaban destinadas a una transacción, a reforzar algún grupo criminal o a ser intercambiadas por droga. Por ahora, fuentes policiales alejan la investigación de una motivación terrorista y la sitúan más bien en el entorno de las mafias y las redes criminales.

Las armas quedaron preservadas en dependencias policiales de la comisaría de Figueres, mientras continúan las comprobaciones periciales. La policía científica está realizando sus pruebas y, posteriormente, se harán pruebas de balística.

Los fusiles de asalto de la familia AK, de origen soviético, son considerados armas de guerra y habitualmente aparecen vinculados a conflictos armados, pero también a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.

Casos gerundenses

La presencia de armas de este tipo no es un hecho aislado en las comarcas de Girona. En los últimos años, diferentes operativos policiales han puesto de manifiesto la proliferación de armas de fuego en entornos vinculados al tráfico de drogas y a los grupos criminales. Uno de los episodios más graves fue el doble crimen de la Font de la Pólvora de Girona, la noche de San Juan de 2024, cuando dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo con un fusil de asalto.

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También se han localizado armas de esta tipología en otros puntos de la provincia. Este contexto refuerza la línea con la que trabajan ahora los Mossos: que el cargamento localizado en Figueres formaría parte de los circuitos de grupos criminales organizados y que la AP-7 habría sido utilizada como vía de transporte. De momento, el caso de la AP-7 consta sin detenidos.