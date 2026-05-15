Un herido leve y veinte desalojados por un incendio en una zona de barracas en Vilassar

Una persona ha resultado herida leve por inhalación de humo debido a un incendio esta pasada madrugada en una zona de barracas en Vilassar de Dalt (Barcelona), que ya ha sido extinguido y que ha obligado a desalojar a una veintena de personas.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el incendio se ha originado a las 01:55 horas de la madrugada, por motivos que se investigan, y ha provocado heridas leves a una persona, por inhalación de humo, por lo que ha sido trasladada al Hospital de Mataró (Barcelona).

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Las llamas han quemado la extensión de barracas y una pequeña zona forestal. Los Bomberos han trabajado en el lugar con 12 dotaciones. Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado al herido leve al Hospital de Mataró. El SEM ha activado cinco ambulancias y un equipo conjunto SEM-Bomberos.