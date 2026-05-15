Expulsión y prohibición de entrar en el país para ocho turistas de petardos extremos detenidos en Fallas

A raíz de las detenciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional en el marco del dispositivo de seguridad por las Fallas de Valencia 2026, donde se detuvieron a 13 varones con edades comprendidas entre los 22 y 41 años por delitos de daños, desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad y lesiones, tras haber hecho un uso indebido de material pirotécnico, y como como resultado del procedimiento administrativo iniciado por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras –BPEF- a ocho de los arrestados, la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha dictado las consiguientes resoluciones de expulsión y prohibición de entrada en territorio español durante cinco años.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco del dispositivo de seguridad establecido con motivo de las Fallas 2026. El proceso penal, que discurre paralelo a esta vía administrativa, continúa su curso. Los arrestados, todos ellos ciudadanos comunitarios, pusieron en riesgo la integridad física de los ciudadanos que se encontraban disfrutando de las celebraciones al lanzar, contra personas y bienes, material pirotécnico prohibido.

Incoación expediente sancionador

Ante tales hechos, agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia iniciaron el 19 de marzo los procedimientos administrativos de expulsión en aplicación del Real Decreto 240/07 del 16 de febrero contra seis ciudadanos alemanes, uno suizo y otro neerlandés. Dicho procedimiento se inició al representar, los expedientados, una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público, alterando gravemente la convivencia ciudadana.

Grave riesgo para la integridad física de los ciudadanos

En uno de los casos, varios de los arrestados, quienes ocultaban su rostro para evitar ser reconocidos, lanzaron diverso y abundante material pirotécnico hacia los ciudadanos que se encontraban por la zona del antiguo cauce del río Turia.

Varios petardos tipo “carretillas” llegaron a impactar en algunas personas, que tuvieron que huir a la carrera del lugar, provocando uno de ellos quemaduras en la ropa de una mujer. Además, arrojaron varias “carretillas” al furgón policial y a los policías para sustraerse de la actuación policial, resultando uno de los agentes herido en el pómulo y con quemaduras en la espalda, requiriendo asistencia en un centro hospitalario.

Otro de los detenidos llegó a arrojar contra los viandantes, artefactos explosivos de gran potencia desde las ventanas del hotel donde se alojaba, así como en zonas comunes del establecimiento hotelero, llegando incluso a explosionar un artefacto en la misma habitación que ocupaba, causando importantes daños materiales.

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Tras el correspondiente periodo de alegaciones, y valorarse las circunstancias personales de los expedientados, su arraigo en España y la peligrosidad de su conducta, los agentes elevaron la correspondiente propuesta de sanción a la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que, tras su estudio y los informes de la Abogacía del Estado, ha resuelto la expulsión del territorio nacional y la imposición de un periodo de prohibición de entrada en territorio español de cinco años.