Detenidos dos falsos revisores del gas por robar joyas a una anciana en Horta-Guinardó

El pasado 8 de mayo, los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Horta Guinardó de Barcelona detuvieron a un hombre de 28 años y una mujer de 23, con dos antecedentes por robos, por un delito de hurto.

Hacia el mediodía, un agente fuera de servicio observó a una mujer que hacía fotografías a un bloque de pisos del distrito y, posteriormente, accedía al interior de la finca. Antes de entrar, la sospechosa se ocultó la cara con una gorra y un tapabocas para ocultar el rostro ante posibles cámaras de videovigilancia. Una vez dentro, la mujer facilitó la entrada de un hombre que también llevaba gorra.

Ante la sospecha de que se tratara de delincuentes, el agente de paisano alertó a la policía que acudió al inmueble. Allí localizaron a los dos sospechosos. El hombre estaba escondido y llevando varias joyas en las manos, valoradas entre 3.600 y 4.000 euros.

Los agentes consiguieron averiguar que se las habían robado a una vecina del mismo bloque. La víctima, una persona de 86 años, había recibido una llamada telefónica en su domicilio de una persona haciéndose pasar presuntamente por personal relacionado con el servicio de gas.

Le dijeron que recibiría la visita de un revisor del gas. Durante la misma comunicación telefónica se le indicó que, en caso de no encontrarse en el domicilio o no permitir la revisión, se le aplicaría una penalización económica de 300 euros en la factura del gas.

Una vez en la vivienda, mientras uno de los sospechosos distraía a la mujer el otro se registró la vivienda y se llevó las joyas. Gracias al aviso de un mosso fuera de servicio los pudieron detener y pasaron a disposición del juzgado de guardia de Barcelona el 9 de mayo.

Falsos operarios

Los Mossos alertan sobre este tipo de robos. Este modus operandi consiste habitualmente en que una o varias personas se presentan en el domicilio de la víctima haciéndose pasar por operarios de compañías de suministro —agua, luz, gas o telecomunicaciones—, técnicos de mantenimiento, revisores o personal de servicios diversos, exhibiendo a veces documentación aparentemente oficial o utilizando indumentaria que pretende generar confianza y credibilidad.

Los autores seleccionan preferentemente a víctimas de edad avanzada, muchas veces personas que viven solas, aprovechándose de su fragilidad física, psicológica y de su especial vulnerabilidad. Una vez consiguen acceder al interior del domicilio mediante engaño, distraen a la víctima con revisiones ficticias, comprobaciones inexistentes o conversaciones dirigidas, mientras otro integrante aprovecha para registrar las diferentes dependencias de la vivienda.

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El objetivo principal de esta actuación es la sustracción de joyas, dinero en efectivo, libretas bancarias, relojes, objetos de valor y cualquier otro efecto susceptible de ser sustraído con facilidad y posteriormente comercializado.