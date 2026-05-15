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Detenido tras un intento de robo un preso de Ponent con riesgo de reincidencia

Exterior del centro penitenciario de Ponent de Lleida

Exterior del centro penitenciario de Ponent de Lleida / Anna Berga / ACN9 / ACN

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La Guardia Urbana de Lleida ha detenido el hombre del que el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) alertaba a mediados de abril del riesgo que presentaba de reincidir, tras haber sido puesto en libertad a raíz del cumplimiento de una condena por asesinato.

La detención ha tenido lugar este viernes por la tarde, después de que desde un supermercado de Lleida se haya alertado de un intento de robo. El individuo llevaba una pistola, parece que simulada, y ha huido sin conseguir perpetrar el robo. Cuándo han llegado los Mossos, han visto por las cámaras que se trataba del antiguo presidiario, y poco después la Guardia Urbana lo ha detenido en el barrio de Pardinyes de la ciudad.

A mediados de abril, el Centro Penitenciario de Poniente avisaba del riesgo de reincidir del interno, liberado después de cumplir condena por asesinato. La Dirección General de Asuntos Penitenciarios puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Lleida el 26 de marzo, para que hiciera una valoración.

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Los Mossos d'Esquadra indicaron entonces que harían una vigilancia discreta del individuo, con un seguimiento no invasivo para controlarlo sin vulnerar sus derechos como ciudadano libre.

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