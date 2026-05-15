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14 personas atendidas por un incendio en una vivienda en Roda de Ter

Un incendio en una vivienda en Roda de Ter (Barcelona)

Un incendio en una vivienda en Roda de Ter (Barcelona) / BOMBERS

Europa Press

Europa Press

Barcelona
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El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 14 personas, entre ellos 6 menores, ninguna grave, por el incendio en una vivienda en Roda de Ter (Osona, Barcelona), que ha afectado a cuatro pisos y que ya está extinguido.

En un mensaje en 'X' este viernes, Bombers de la Generalitat ha explicado que recibieron el aviso sobre las 18.30 horas y activaron a cinco dotaciones, que han rescatado a diversos vecinos por la fachada con una escalera manual.

Un total de 9 personas han sido heridas menos graves y se les ha trasladado al Hospital de Vic; 3 han resultado heridas leves y se les ha derivado al CAP de Roda de Ter, donde han recibido el alta, y 2 no han requerido traslado.

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El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activado 4 ambulancias y un helicóptero medicalizado, que se han trasladado al lugar del incendio. El fuego ha sido apagado y ahora los Bombers están revisando el inmueble.

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