14 personas atendidas por un incendio en una vivienda en Roda de Ter

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 14 personas, entre ellos 6 menores, ninguna grave, por el incendio en una vivienda en Roda de Ter (Osona, Barcelona), que ha afectado a cuatro pisos y que ya está extinguido.

En un mensaje en 'X' este viernes, Bombers de la Generalitat ha explicado que recibieron el aviso sobre las 18.30 horas y activaron a cinco dotaciones, que han rescatado a diversos vecinos por la fachada con una escalera manual.

Un total de 9 personas han sido heridas menos graves y se les ha trasladado al Hospital de Vic; 3 han resultado heridas leves y se les ha derivado al CAP de Roda de Ter, donde han recibido el alta, y 2 no han requerido traslado.

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El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activado 4 ambulancias y un helicóptero medicalizado, que se han trasladado al lugar del incendio. El fuego ha sido apagado y ahora los Bombers están revisando el inmueble.