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Narcotráfico en el Baix Llobregat

Cae una banda con 270 kilos de hachís y 16 de cocaína para distribuir a Italia en máquinas de agua a presión y moldes especiales

Los Mossos han detenido a dos sospechosos en una vivienda de Corbera de Llobregat

Dos detenidos en la intervención de 65 kilos de hachís y seis de cocaína que tenían previsto entregar en el Baix Llobregat

Imagen de la droga requisada en esta operación

Imagen de la droga requisada en esta operación / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un importante grupo criminal que enviaba grandes cantidades de cocaína y hachís a Europa, principalmente a Italia, además de distribuirlos en algunos puntos del Baix Llobregat. Agentes de la comisaría de Martorell detuvieron el pasado 5 de mayo a dos hombres, de 33 y 40 años, en una vivienda de Corbera de Llobregat en la que almacenaban 270 kilos de hachís y 16 de cocaína.

Los investigadores sospechan que la banda vaciaba el interior de máquinas de agua a presión para llenarlas con los paquetes de droga y enviarlas mediante empresas de paquetería a Italia.

La investigación tuvo su origen el pasado 13 de abril con una primera fase en la que se detuvo a dos personas y se decomisaron 65 kilos de hachís y 6 kilos de cocaína en Martorell. Los agentes los detectaron mientras hacían entregas de paquetes con droga dentro por varias localidades del Baix Llobregat y los siguieron al tener una actitud sospechosa. Finalmente, se les arrestó y encontraron el hachís y la cocaína.

Imagen de la droga requisada en esta operación oculta en moldes

Imagen de la droga requisada en esta operación oculta en moldes / Mossos

La investigación policial siguió y, por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Martorell, se ordenó un registro en el domicilio de Corbera de Llobregat, que fue ejecutado por el Grupo Especial de Intervención (GEI). En la vivienda arrestaron a un hombre de nacionalidad italiana y encontraron 270 kilogramos de hachís y 4 kilogramos de cocaína. Además de la sustancia, los agentes localizaron indicios claros de la actividad logística del grupo: documentación de empresas de mensajería, básculas de precisión, envasadoras y el mecanismo interno extraído de las máquinas de agua.

También se intervinieron moldes preparados para fabricar baldosas donde se ocultaban la cocaína y el hachís; de hecho, los agentes encontraron dos piezas ya acabadas y preparadas para el envío que contenían 4 kg de cocaína y hachís en su interior.

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En esta operación, y en colaboración con la Policía Local de Corbera de Llobregat, los agentes detuvieron un vehículo vinculado al grupo criminal. En un doble fondo de este coche habían ocultos 12 kilogramos más de cocaína. El conductor, también de nacionalidad italiana, quedó detenido. Los dos arrestados están acusados de un delito contra la salud pública y pasaron a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Martorell.

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