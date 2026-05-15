Las andanzas de los "Whiteboys" en Asturias: "Cacerías de guarros", acoso a extranjeros y al Sindicato de Estudiantes y vinculaciones con "Núcleo Nacional" para "ir contra los rojos"

Los "Whiteboys", el grupo neonazi desarticulado por la Policía Nacional que era dirigido por dos menores de Gijón, cometió todo tipo de agresiones y correrías, según refleja el escrito de alegaciones (escrito de calificación) que la sección de menores de la fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Menores, una vez finalizada la instrucción del procedimiento. El juicio contra los menores de este numeroso grupo será en breve plazo, aunque aún no hay fecha. Se trata de ocho menores, aunque solo se pide internamiento para el creador del grupo.

La Fiscalía sostiene que, en el mes de julio de 2024, uno de los cabecillas creó un grupo de WhatsApp llamado “Whiteboys”, en el que se integraron unos 40 jóvenes, siendo administradores del grupo, además de él mismo, otros dos menores y otro joven mayor de edad.

En el grupo difundían consignas ideológicas y de simbología nazi, racista, de ensalzamiento de Hitler y de odio a los extranjeros, los homosexuales, los judíos, los socialistas y Testigos de Jehová, teniendo relaciones con otros grupos de extrema derecha.Organizaban lo que denominaban “cacerías de guarros” contra grupos izquierdistas o extranjeros, grabando muchas de sus agresiones en video y difundiéndolas en el grupo. También hacían exhibición de diversas armas, varias de ellas prohibidas, ofreciendo entre ellos puñales, machetes, puños americanos, porras extensibles e incluso exhibían espadas y una pistola.

Otros miembros del grupo, en alguna ocasión se encargaron de conseguir hachís y cocaína para distribuirla entre varios integrantes de los “Whiteboys”.

El 8 de julio de 2024, en el pasadizo del Paseo marítimo con el parque Isabel la Católica, en Gijón, dos jóvenes con sudaderas (uno de ellos el creador del grupo) le dieron un golpe en la cara a un hombre, tirándole al suelo y los dos le dieron patadas.

El 7 de agosto de 2024, el creador del grupo y otro mayor de edad organizaron una “cacería de guarros”, en la que participaron 14 miembros, agrediendo a otro hombre.

El 9 de agosto de 2024, el creador del grupo le pegó un fuerte bofetón a un joven no identificado, que permaneció inmóvil en situación de sumisión e indefensión.

El 13 de agosto 2024, cuatro encapuchados, entre los que estaban el creador del grupo, corrieron tras una persona junto a la Iglesia de la Resurrección de Gijón y llegaron a agredir a dos jóvenes que sufrieron lesiones pero no formularon denuncia.

El 19 de agosto de 2024, uno de los integrantes alardeó en el grupo de haber pegado “a un moro”, mostrando su camiseta con restos de sangre, acción que fue aplaudida por varios miembros del grupo.

El 28 de agosto de 2024, el creador del grupo y otro integrante amenazaron a una menor junto con un grupo de personas no identificadas que hacían ostentación de la ideología nazi (por este hecho se incoó otro expediente).

El 8 de septiembre de 2024, el creador del grupo, en compañía de otro menor no identificado, se dirigió a la Oficina de Turismo de Gijón, donde preguntaron por mezquitas y centros de menores no acompañados, a la vez que gritaban: "Judío, voy a por ti”.

El 9 de septiembre de 2024, el creador del grupo y otro integrante se burlaron y acosaron a un joven con acento extranjero. El primero de ellos le dijo: “Guarro de mierda, me cago en tu puta madre, putos rojos, Sieg Heil”, y otro encapuchado no identificado pasó por delante, haciendo el saludo nazi.

El 16 de septiembre de 2024, el creador del grupo, otro de los invetsigados y otro menor no identificado cogieron a un joven, que sollozaba mientras entre los tres lo llevaban en volandas, al tiempo que gritaban: “Sacrificio por Hitler”.

El 20 de septiembre de 2024, el creador del grupo se acercó en la calle Lealtad de Gijón a un joven no identificado y le dio una patada en la espalda con las dos piernas.

El 22 de septiembre, durante una pelea, el mismo joven le pisó la cabeza a otro cuando estaba tirado en el suelo.

El 25 de septiembre, en la Plaza del Humedal, frente a la casa Rosa, en Gijón, el mismo menor y otro joven con indumentaria nazi y cabeza rapada se dirigieron a otros jóvenes del Sindicato de Estudiantes, diciéndoles: “Sieg Heil, Hitler tenía razón, hay que acabar con todos los rojos.”

El 27 de septiembre de 2024, el mismo afirmó que, siguiendo instrucciones de uno de los jefes de “Núcleo Nacional”, debían ir contra la manifestación antifa de Gijón. Varios miembros del grupo acudieron encapuchados con intención de “reventar” la manifestación que se realizó el 28 de septiembre, aunque no llegó a haber enfrentamiento por la intervención de la Policía.

El 6 octubre, el mismo menor y otro mayor de edad persiguieron a un tercero no identificado, al que lanzaron una botella.

El 8 de octubre, el ya citado creador del grupo y otro mayor de edad planearon ir a por un “carterista” y darle una paliza, "por moro”. Igualmente planearon ir en la noche de Halloween a pegar “a unos moros” y a por los “simaquiaris” (ultras del Real Oviedo).

El 11 de octubre, con ocasión de una manifestación del Sindicato de Estudiantes en la Plaza del Parchís, varios miembros del grupo, tres de ellos menores, intercambiaron mensajes entre para “ir a liarla, a arrear a los comunistas”. En la manifestación se identificó a dos miembros del grupo (uno menor).

El 6 de noviembre de 2024, el creador del grupo, otro menor y un mayor de edad planearon ir al “Cabaré a pegar moros, a por guarros y al Bola 8 a reventarlos”.

En la tarde del día 9 de noviembre de 2024, el creador del grupo y otros menores, algunos no identificados, tras haber amenazado previamente a otro joven en redes sociales debido a su pertenencia al Sindicato de Estudiantes, le agredieron, causándole lesiones por las que precisó de asistencia médica. Insultaron igualmente a su acompañante.

Sobre las 21.20 horas del día 14 de noviembre de 2024, en un pasadizo en el paseo de Begoña de Gijón, el creador del grupo, dos menores más y otros miembros del grupo realizaron pintadas con la esvástica nazi y con ensalzamiento a Adolf Hitler y al grupo Ultra Boys, causando desperfectos en una comunidad de propietarios. Igualmente hicieron pintadas insultando a una profesora de un IES.

En la noche del 20 de noviembre de 2024, el creador del grupo, en compañía de otro menor no identificado, se dirigió a la zona donde pernoctaban transeúntes en la Avenida Carlos Marx de Gijón y les grabó con el móvil.

Sobre las 10.30 horas del día 21 de noviembre de 2024, el mismo creador del grupo y otro menor no identificado se dirigieron a dos miembros del Sindicato de Estudiantes frente a la Casa Rosa de Gijón y, tras gritarles expresiones nazis, les dijo: “Hitler tenía razón, hay que acabar con todos los rojos”.

El 2 de diciembre de 2024, un menor del grupo y otros cuatro jóvenes de estética nazi agredieron en un IES a un joven.

Un menor y otros miembros del grupo hicieron comentarios en el grupo de WhatsApp contra los Testigos de Jehová, diciendo que “son la misma mierda que los judíos”. Los días 27 de diciembre de 2024 y 5 de enero de 2025 un miembro del grupo de estética nazi pateó los exhibidores de los Testigos de Jehová en la calle Corrida y en la Plaza del Parchís, en Gijón.

El 28 de febrero de 2025 hubo una riña multitudinaria en Centro comercial Los Fresnos, en la que, entre otros jóvenes de estética nazi, participó un menor.

La Sección de Menores de la Fiscalía asturiana considera que los hechos son constitutivos de un delito de participación en grupo delictivo, otros tres delitos de lesiones, un delito de odio, un delito de tenencia ilícita de armas, dos delitos contra la integridad moral, amenazas y un delito de tráfico de drogas.

Todos los menores, como coautores de un los delitos de integración de grupo delictivo y de odio. Al creador del grupo, además se le acusa de al menos tres delitos de lesiones leves y del delito de tenencia de armas prohibidas, un delito de amenazas y dos delitos contra la integridad moral. A otro menor, además, se le acusa de un delito contra la integridad moral y dos delitos de lesiones de carácter leve. Otro menor está acusado de tráfico de drogas y amenazas. Otro menor solo se enfrenta a un delito de tráfico de drogas.

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Y solicita que se les impongan medidas que van desde el internamiento en régimen semiabierto para el creador del grupo (las personas sometidas a esta medida residirán en un centro pero realizarán fuera del mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio) a libertad vigilada para la prevención de comportamientos delictivos y tareas socioeducativas orientadas a la educación respecto a otros menores implicados a los demás y la eliminación de prejuicios racistas para el resto de menores.