La Policía salva a un joven que intentó suicidarse en una playa de Tarragona

Agentes de la Policía Nacional de Tarragona salvaron la vida a un vecino de Zaragoza que el pasado 30 de abril se había desplazado a la costa catalana para quitarse la vida frente al mar.

En concreto, el joven acudió a la cala Roca Plana, en Tarragona, una playa recóndita y de difícil acceso situada en el espacio natural protegido del Bosque de la Marquesa. Agentes del Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón informaron a sus compañeros de Tarragona sobre la desaparición del joven, con antecedentes psiquiátricos, que había dejado una nota de despedida para sus familiares en la que les indicaba la intención de quitarse la vida.

Ante la posibilidad de que se suicidara frente al mar, se estableció un amplio dispositivo de búsqueda a contrarreloj para encontrar al desaparecido. De esta forma, los agentes se desplazaron inmediatamente al lugar exacto donde se había establecido el último punto de geolocalización del teléfono móvil del joven.

La Policía remarca que el acceso a la cala de Roca Plana es un sendero a través del bosque, rodeado de pinos y rocas; por lo que los agentes batieron una amplia extensión de terreno. Una vez atravesado el bosque, los policías lograron localizar al joven en estado semiinconsciente junto a varias cajas de medicamentos antidepresivos y dos botellas de alcohol casi vacías; apenas respondía a estímulos por lo que procedieron a solicitar asistencia sanitaria urgente.

Debido a la imposibilidad de los sanitarios de acceder en vehículo hasta él, los agentes actuantes tomaron la determinación de trasladarlo en brazos hasta una zona de camping próxima, donde finalmente recibió asistencia sanitaria. El joven fue trasladado al Hospital Sant Pau-Santa Tecla para ser evaluado y tratado por el equipo médico.

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