Un conductor neonazi, ebrio y sin carné exhibe una esvástica a los testigos que evitaron su fuga tras un accidente en Palma

La Policía Local de Palma ha imputado a un conductor ebrio y sin carné que intentó darse a la fuga tras provocar un accidente de tráfico. El acusado fue interceptado por varios testigos, a los que exhibió una esvástica que lleva tatuada en el abdomen y lanzó insultos homófobos y racistas ante los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, hacia las seis y cuarto de la tarde. La Policía Local recibió el aviso de que se había producido un accidente de tráfico en el camí de la Vileta. Varios ciudadanos habían retenido al conductor que había causado el siniestro en la calle Josep Estela cuando intentaba huir a pie.

Una dotación del ECOP (Equipo Comunitario de Proximidad) fue la primera en llegar. El acusado, un hombre español de 46 años, reconoció que no tenía carné de conducir y pidió a los policías que ignoraran ese detalle para evitar problemas legales.

Según contaron los testigos, el conductor había embestido por detrás a un turismo que estaba parado en un semáforo en rojo a la altura del número 79 del camí de la Vileta. Tras el choque, el conductor huyó, golpeó el bordillo de una rotonda, se subió a una isleta y arrancó una señal vertical. Un testigo lo persiguió y consiguió quitarle la llave del vehículo, aunque el coche siguió la marcha hasta calarse en la calle Josep Estela.

Efectivos de la UVAC (Unidad de Vehículos de Accidentes) realizaron varias comprobaciones y confirmaron que el hombre nunca había obtenido el permiso tipo B y que su licencia de ciclomotor había sido retirada en el año 2014 por pérdida total de puntos. No había hecho el curso de sensibilización y reeducación vial para recuperarlos.

Los policías constataron además que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Fue sometido a la prueba de etilometría y arrojó un resultado positivo de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifra que duplica el límite permitido. Durante las pruebas, el hombre profirió comentarios homófobos y racistas constantes contra los testigos y mostró un tatuaje con una esvástica en el abdomen.

Noticias relacionadas

El coche fue retirado con grúa al depósito municipal, la UVAC confeccionó las diligencias del accidente y la Sala de Atestados instruyó el atestado, que fue remitido al juzgado de guardia.