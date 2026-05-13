Los Mossos encuentran 12 armas de guerra en un Porsche abandonado en la AP7 en Figueres

Un control policial en la AP7 en Figueres ha permitido descubrir un coche cargado con armas que podrían ser de guerra. Una patrulla de los Mossos d'Esquadra que estaba en un área de descanso cerca de Figueres vio a un hombre de origen magrebí en un Porsche Cayenne con placas francesas, que al detectar a los agentes sale corriendo y huye con otro vehículo Citroen que estaba en la misma área.

El atestado de Mossos, al que ha tenido acceso este medio, señala que el Porsche queda abierto y sin llaves y que al registrarlo los agentes han encontrado en el maletero dos sacas con un total de 12 armas largas tipo subfusil, que podrían ser model AK-47, consideradas armas de guerra. El coche fue trasladado a la comisaría de Figueres.

Por su parte, la policía científica examina estos subfusiles para determinar si se trata de armas auténticas o simuladas. Además, los agentes han establecido un dispositivo para atrapar a los sospechosos, los dos conductores de los vehículos.

Fuentes policiales han explicado que también han encontrado documentación dentro del coche así como una cartera con la tarjeta de identificación personal de un individuo francés.

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Además, también encontraron una citación de un juzgado de Girona a nombre de un hombre magrebí con antecedentes, quien por descripción física podría ser el sospechoso que escapó cuando detectó a los agentes.