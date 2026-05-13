Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezCopagoNorovirusTania DorisSeguridad NacionalEnrique RiquelmeHuelga profesoresTardeoHantavirusInterinosMarmitakoOsmantoLince
instagramlinkedin

El jurado considera culpable de asesinato con alevosía al acusado de matar y descuartizar a su compañero de casa en Piera

El jurado ha votado por unanimidad y ahora el caso queda visto para sentencia

El hombre en el banquillo de los acusados de la sala del jurado de la Audiencia de Barcelona.

El hombre en el banquillo de los acusados de la sala del jurado de la Audiencia de Barcelona. / TSJC

Eduard Font Badia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Culpable por unanimidad. El jurado popular ha declarado al acusado del crimen y descuartizamiento de Piera culpable de asesinato con alevosía, sin el agravante de ensañamiento, y con el atenuante de alteración psíquica. También lo considera culpable de un delito de profanación de cadáver.

Los 9 miembros del jurado emitieron el veredicto este martes por la tarde, después de que el juicio se iniciara la semana pasada con una primera declaración del acusado, J.R.H.E., en la que admitió que mató a su compañero de piso, un chalet que tenían ocupado en la urbanización Bosc de l’Àliga en Piera, tal como publicó Regió7 en el momento de los hechos.

El hombre reconoció que el 12 de diciembre de 2022 "las voces me empezaron a decir que o mataba a Alejandro, o él me mataría a mí". Era de madrugada y fue entonces cuando cogió un cuchillo y fue a la cama donde dormía la víctima, y le dio un fuerte golpe en la cabeza. El atacante se cortó con el cuchillo, mientras el agredido se levantaba de golpe. "Empecé a clavarle el cuchillo muchas veces, pero no se moría. Por eso fui a buscar un martillo, y le golpeé repetidamente hasta que murió".

A partir de ahí, y a preguntas de su defensor, el acusado admitió que cortó a la víctima en dos con una motosierra, y tiró las dos mitades "fuera de la casa". J.R.H.E. también pidió disculpas a la familia de la víctima, diciendo que "perdió el conocimiento y no quería hacer esto".

Noticias relacionadas

Ahora el juicio queda visto para sentencia, que deberá emitir el tribunal sobre la decisión de culpabilidad tomada por el jurado. La Fiscalía pedía para el acusado 23 años y 5 meses de prisión por un delito de asesinato con el agravante de la gravedad de los hechos, ocurridos en diciembre de 2022 en Piera. El ministerio público también solicitaba una indemnización de 150.000 euros para los familiares de la víctima y libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la condena.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
  2. Catalunya registra un violento temporal con tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado
  3. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  4. Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?
  5. Arden 15 vehículos en el Eixample de Barcelona en una noche: la policía busca a un pirómano
  6. Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes
  7. Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
  8. Pasarelas sobre el vacío y aguas turquesas: la ruta en Catalunya que compite con el Caminito del Rey

El jurado considera culpable de asesinato con alevosía al acusado de matar y descuartizar a su compañero de casa en Piera

El jurado considera culpable de asesinato con alevosía al acusado de matar y descuartizar a su compañero de casa en Piera

Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga

Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga

Caen los "Whiteboys", la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores

Caen los "Whiteboys", la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria": "No llores, hijo"

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria": "No llores, hijo"

Detenidos por robar 150 metros de cobre en Sant Feliu de Llobregat que ha provocado retrasos en la R4

Detenidos por robar 150 metros de cobre en Sant Feliu de Llobregat que ha provocado retrasos en la R4

Una mujer de 55 años muere atropellada por un coche en la N-240 en Valls (Tarragona)

Una mujer de 55 años muere atropellada por un coche en la N-240 en Valls (Tarragona)

Los Mossos encuentran 12 armas de guerra en un Porsche abandonado en la AP7 en Figueres

Los Mossos encuentran 12 armas de guerra en un Porsche abandonado en la AP7 en Figueres