Afectación ferroviaria
Detenidos por robar 150 metros de cobre en Sant Feliu de Llobregat que ha provocado retrasos en la R4
Los sospechosos escaparon en una furgoneta y fueron interceptados por los Mossos
Un nuevo robo de cobre entre Sant Andreu y Montcada provoca retrasos en la R2, la R2Nord y la R11 de Rodalies
Una rápida actuación policial ha permitido detener a dos ladrones que presuntamente se llevaron 150 metros de cable de cobre de unas instalaciones ferroviarias la pasada madrugada, pese a que no se impidió retrasos en el servicio.
Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de vigilantes de ADIF de que dos sospechosos habrían entrado en la red ferroviaria a la altura de Sant Feliu de Llobregat para apoderarse de 150 metros de cable de cobre.
Lo cargaron en una furgoneta y escaparon. Al recibir el aviso se activó un dispositivo policial con varias patrullas que encontraron el vehículo circulando por la B-23. Tras una persecución los Mossos detuvieron a los ladrones y consiguieron recuperar el material robado.
Sin embargo, este robo de cobre entre las estaciones de Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei ha provocado retrasos de unos 30 minutos de media en la R4 este miércoles por la mañana. Además, la incidencia ha causado que los trenes con destino Martorell comiencen y finalizan su recorrido en la estación de Hospitalet de Llobregat.
A diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, esta vez se ha podido atrapar rápidamente a los causantes de los retrasos en este servicio público.
Suscríbete para seguir leyendo
- El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
- Catalunya registra un violento temporal con tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
- Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?
- Arden 15 vehículos en el Eixample de Barcelona en una noche: la policía busca a un pirómano
- Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes
- Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
- Pasarelas sobre el vacío y aguas turquesas: la ruta en Catalunya que compite con el Caminito del Rey