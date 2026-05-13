Detenidos por robar 150 metros de cobre en Sant Feliu de Llobregat que ha provocado retrasos en la R4

Una rápida actuación policial ha permitido detener a dos ladrones que presuntamente se llevaron 150 metros de cable de cobre de unas instalaciones ferroviarias la pasada madrugada, pese a que no se impidió retrasos en el servicio.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de vigilantes de ADIF de que dos sospechosos habrían entrado en la red ferroviaria a la altura de Sant Feliu de Llobregat para apoderarse de 150 metros de cable de cobre.

Lo cargaron en una furgoneta y escaparon. Al recibir el aviso se activó un dispositivo policial con varias patrullas que encontraron el vehículo circulando por la B-23. Tras una persecución los Mossos detuvieron a los ladrones y consiguieron recuperar el material robado.

Sin embargo, este robo de cobre entre las estaciones de Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei ha provocado retrasos de unos 30 minutos de media en la R4 este miércoles por la mañana. Además, la incidencia ha causado que los trenes con destino Martorell comiencen y finalizan su recorrido en la estación de Hospitalet de Llobregat.

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A diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, esta vez se ha podido atrapar rápidamente a los causantes de los retrasos en este servicio público.