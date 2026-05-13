Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezCopagoNorovirusTania DorisSeguridad NacionalEnrique RiquelmeHuelga profesoresTardeoHantavirusInterinosMarmitakoOsmantoLince
instagramlinkedin

Bandas

Caen los "Whiteboys", la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores

Los arrestados, de Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón, organizaban "cacerías" contra colectivos vulnerables, y tenían armas e incluso fabricaban artefactos incendiarios de tipo cóctel Molotov

La Policía Nacional desmantela el mayor grupo violento juvenil de ultraderecha en Asturias.

La Policía Nacional desmantela el mayor grupo violento juvenil de ultraderecha en Asturias. / Policia Nacional

Mónica G. Salas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Golpe policial a los "Whiteboys", la organización juvenil de ultraderecha más violenta y activa de Asturias. La Policía Nacional ha detenido a 19 jóvenes de Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón, tras una exhaustiva investigación realizada por las Brigadas de Información, en colaboración con los Servicios Centrales, que se inició en septiembre de 2024. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 14 y los 22 años, mantenían "una estructura de fuerte cohesión y disciplina interna basada en una ideología radical supremacista", según la Policía.

Difusión de propaganda nazi

Los "Whiteboys" utilizaban las redes sociales no solo para comunicarse, sino también para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich. Esta actividad digital se complementaba con una presencia física agresiva en las calles, donde marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de Gijón.

Cacerías de colectivos vulnerables

A lo largo de la investigación, explica la Policía Nacional, se acreditó la participación de los miembros del grupo en, al menos, 14 agresiones físicas y actos de acoso. Los acusados organizaban "cacerías" en las que salían deliberadamente a buscar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, ya fuera por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política. Además de estos delitos de odio, algunos de los investigados han sido vinculados con la tenencia y distribución de sustancias estupefacientes.

Armas y cóctel Molotov

La intervención policial se precipitó ante la observación de una escalada en la violencia empleada por los "Whiteboys". Los agentes detectaron que los jóvenes habían adquirido diversas armas blancas y que incluso habían comenzado a fabricar artefactos incendiarios de tipo cóctel Molotov. Ante el riesgo de ataques de mayor gravedad, se estableció un amplio operativo que culminó con el registro de tres domicilios y la incautación de hachas, cuchillos, pasamontañas, una pistola de airsoft y abundante simbología nazi.

Noticias relacionadas

Menores de edad

Tras la detención de los implicados, los cuatro menores de edad han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, mientras que el grupo se considera totalmente desarticulado. Esta actuación forma parte del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional en la prevención y asistencia a las víctimas de delitos de odio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
  2. Catalunya registra un violento temporal con tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado
  3. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  4. Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?
  5. Arden 15 vehículos en el Eixample de Barcelona en una noche: la policía busca a un pirómano
  6. Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes
  7. Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
  8. Pasarelas sobre el vacío y aguas turquesas: la ruta en Catalunya que compite con el Caminito del Rey

Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga

Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga

Caen los "Whiteboys", la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores

Caen los "Whiteboys", la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria": "No llores, hijo"

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria": "No llores, hijo"

Detenidos por robar 150 metros de cobre en Sant Feliu de Llobregat que ha provocado retrasos en la R4

Detenidos por robar 150 metros de cobre en Sant Feliu de Llobregat que ha provocado retrasos en la R4

Una mujer de 55 años muere atropellada por un coche en la N-240 en Valls (Tarragona)

Una mujer de 55 años muere atropellada por un coche en la N-240 en Valls (Tarragona)

Los Mossos encuentran 12 armas de guerra en un Porsche abandonado en la AP7 en Figueres

Los Mossos encuentran 12 armas de guerra en un Porsche abandonado en la AP7 en Figueres

Cinco metros de alejamiento por un caso de agresión sexual a una menor en Gironella: "Mi hija lleva siete meses viendo a diario a los denunciados"

Cinco metros de alejamiento por un caso de agresión sexual a una menor en Gironella: "Mi hija lleva siete meses viendo a diario a los denunciados"