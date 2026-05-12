Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaPositivo hantavirusHantavirusLeo MessiHuelga profesoresHelena JubanyLluvia CatalunyaInterinosJornada laboralElecciones Andalucía
instagramlinkedin

No se presentó al juicio

La Audiencia de Palma pone en busca y captura a un acusado de secuestrar y violar a una niña en Palma

La Fiscalía pide 29 años de cárcel para el hombre, que ayer no se presentó al juicio, por agresión sexual y detención ilegal

El juicio debía celebrarse en la Audiencia Provincial de Palma

El juicio debía celebrarse en la Audiencia Provincial de Palma / GUILLEM BOSCH

Marcos Ollés

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Audiencia Provincial de Palma ha dictado una orden de busca y captura contra un hombre acusado de secuestrar y violar a una niña de 14 años en Palma. El procesado, para quien la Fiscalía pide penas que suman 29 años de prisión por delitos de agresión sexual y detención ilegal, supuestamente engañó a la menor para que le acompañara a su casa y una vez allí la encerró en una habitación y abusó de ella. El sospechoso no se presentó al juicio que debía comenzar ayer y el tribunal acordó emitir una orden internacional de arresto.

Los hechos, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron a principios de 2022. El hombre, de 43 años, abordó en la plaza de España de Palma a la víctima, que se había fugado de su casa. Charló con ella y la invitó a su domicilio con la excusa de que allí celebraba el cumpleaños de su hijo junto a unos amigos. La menor accedió y cuando llegó a la vivienda del hombre descubrió que la había engañado, ya que no había fiesta alguna.

De acuerdo con el relato de la niña, cuando intentó marcharse el hombre cerró la puerta del dormitorio con llave, la cogió del pelo y de las manos, la desnudó y la violó. Tras la agresión sexual, le quitó el teléfono móvil y lo apagó, impidiéndole salir de la vivienda hasta la mañana siguiente. Entonces abrió la puerta y la dejó marcharse tras amenazarla para que no contara nada.

La víctima, sin embargo, reveló lo sucedido y la Policía Nacional llevó a cabo una investigación. Los agentes lograron identificar al acusado, un hombre ecuatoriano con antecedentes penales por delitos de lesiones en el ambito familiar y contra la seguridad vial. No llegó a ser detenido, pero fue imputado en la causa abierta por un juzgado de instrucción de Palma.

Noticias relacionadas

La Fiscalía le imputa delitos de agresión sexual a menor de 16 años y detención ilegal, por los que reclama 12 y 17 años de prisión, así como una indemnización de 12.000 euros para la menor por los daños morales. La sección segunda de la Audiencia Provincial tenía previsto celebrar el juicio ayer, pero el hombre no se presentó a la vista y fue puesto en busca y captura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
  2. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos
  3. Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya ante la escalada del conflicto
  4. La llegada de una borrasca Atlántica y de una masa de aire frío provocarán una bajada de las temperaturas y lluvias en gran parte de España
  5. Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?
  6. El español positivo en hantavirus, con febrícula y síntomas respiratorios pero 'aparentemente estable
  7. Uno de los 14 españoles del crucero del hantavirus da positivo al empezar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla
  8. Catalunya activa avisos amarillos por intensidad de lluvias ante la previsión de un martes tormentoso y marcado por chubascos

La Audiencia de Palma pone en busca y captura a un acusado de secuestrar y violar a una niña en Palma

La Audiencia de Palma pone en busca y captura a un acusado de secuestrar y violar a una niña en Palma

Una explosión de una bombona de butano deja 11 heridos y obliga a desalojar un edificio en Barcelona

Absuelto Jair Domínguez por afirmar en Catalunya Ràdio que al "fascismo se le combate con un puñetazo en la boca"

Absuelto Jair Domínguez por afirmar en Catalunya Ràdio que al "fascismo se le combate con un puñetazo en la boca"

L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas

L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas

Arden 15 vehículos en el Eixample en una noche: la policía busca a un pirómano

Arden 15 vehículos en el Eixample en una noche: la policía busca a un pirómano

Juicio contra tres hombres acusados de violación por sumisión química

Denegada la pensión de viudedad a una mujer: más de 30 años con su pareja y dos hijos juntos

Denegada la pensión de viudedad a una mujer: más de 30 años con su pareja y dos hijos juntos

La familia de Helena Jubany pide 26 años de prisión para Santiago Laiglesia pero no acusa a Xavi Jiménez

La familia de Helena Jubany pide 26 años de prisión para Santiago Laiglesia pero no acusa a Xavi Jiménez