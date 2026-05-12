Arden 15 vehículos en el Eixample de Barcelona en una noche: la policía busca a un pirómano

Con poco tiempo de diferencia, 14 turismos y una moto han ardido la pasada madrugada en varios puntos del Eixample de Barcelona. Los vehículos estaban aparcados en la calle y según las primeras investigaciones podría ser un incendio provocado. Por eso, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han abierto una investigación para determinar las causas y de si se trata de la acción de un pirómano.

Efectivos de los Bomberos de Barcelona junto con dotaciones de la Guardia Urbana se desplazaron a la zona para apagar las llamas y establecer un perímetro de seguridad. No se registraron daños personales.

Uno de los puntos más afectados fue en un chaflán de la calle Còrsega número 514, en la esquina con Sardenya, en el distrito del Eixample de Barcelona. Ahí ardieron varios vehículos, de los que esta mañana quedaban tres por retirar junto con un contenedor.

Los bomberos acudieron a apagar las llamas que afectaron también a un armario de regulación semafórica. Precisamente, en la extinción del incendio saltaron muchas chispas de esta instalación. Además, el fuego afectó a la fachada del edificio junto con una fuerte humareda que subió varios pisos.

Los otros incendios tuvieron lugar en la calle Sant Antoni Maria Claret, 154; en Indústria, 104 y en la esquina de Còrsega y Sicília. La Guardia Urbana de Barcelona ha cerrado la zona afectada por las llamas, en la que hay coches calcinados, ya que este martes se deben retirar los vehículos calcinados, aunque antes se deberán peritar para establecer los daños provocados por el fuego.

Fuentes policiales han explicado a este medio que todo apunta a un incendio provocado, ya que las llamas se originaron en cuatro puntos cercanos entre sí dentro del Eixample, con poco tiempo de diferencia, principalmente ardieron vehículos y el fuego se propagó muy rápido, como si se hubiera usado un acelerante para facilitar la combustión.

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Por eso la policía busca a una persona que pudiera haber causado estos fuegos. Para ello los agentes revisan las cámaras de seguridad de la zona además de preguntar a algunos testigos que filmaron los incendios durante la pasada madrugada.