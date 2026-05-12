Alerta por una ciberestafa a través de una plataforma de 'streaming' pirata a las puertas del Mundial de fútbol

Los ciberdelincuentes aprovechan períodos de alta demanda de contenidos deportivos, como el tramo final de la temporada de fútbol, con partidos decisivos, o la próxima disputa del Mundial de fútbol en unas semanas para sacar nuevas formas de fraude.

Uno de ellos ha sido detectado por la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya que ha alertado de esta nueva modalidad de suplantación de identidad a través de correos electrónicos En este caso, los criminales no se hacen pasar por empresas u organizaciones legítimas, sino por servicios de 'streaming' que ofrecen contenido digital de pago de forma gratuita.

Los correos electrónicos detectados suplantan a King IPTV, una plataforma de distribución de contenido audiovisual de terceros sospechosa de incluir contenido pirata, como por ejemplo, películas, series o retransmisiones deportivas de otros operadores, vulnerando, por tanto, los derechos de propiedad intelectual.

En el caso identificado, los correos electrónicos promocionan suscripciones a precios muy bajos y contienen enlaces para su contratación. Cuando el usuario hace clic en él, lo redirigen a una página web que simula ser la de la plataforma y donde puede formalizar la operación. Pero todo es un engaño.

El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener datos personales y bancarios de los usuarios o cobrarlos por un servicio del que nunca gozarán.

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Por eso, la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya insta a los usuarios a contratar servicios de 'streaming' únicamente a través de plataformas oficiales y autorizadas, desconfiar de correos electrónicos que prometen acceso a contenidos o servicios a precios demasiado bajos y no facilitar datos personales o bancarios en páginas web sin verificar su legitimidad.