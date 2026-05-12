Absuelto Jair Domínguez por afirmar en Catalunya Ràdio que al "fascismo se le combate con un puñetazo en la boca"

La Audiencia de Barcelona ha absuelto al humorista Jair Domínguez del delito de odio por el que fue juzgado hace unas semanas. La Fiscalía no acusaba pero si el partido político Vox que pedía dos años de cárcel para el comediante por haber icho en 2021 en Catalunya Ràdio que "al fascismo se le combate con un puñetazo en la boca".

La sentencia considera que se trata de libertad de expresión, ya que Domínguez dijo esta frase dentro de un espacio sarcástico y por eso no incitó a la violencia directa contra el partido político. El tribunal remarca que no hubo "la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, hostilidad o violencia" en las afirmaciones de Domínguez dentro del programa 'El Matí de Catalunya Ràdio' y lo consideran un espacio de entretenimiento.

Por eso remarcan que las expresiones se emitieron en el contexto de valoración de los resultados de Vox en las elecciones al Parlament de febrero de 2021, con una campaña electoral "salpicada de actos protagonizados por varios sectores de la ciudadanía" que ponían de manifiesto.

Por eso, creen que la expresión es "sarcástica e irónica" y va dirigida a personas de diversas opiniones políticas, y no a una mayoría de un partido extremista. La sentencia recuerda que el mensaje no iba a grupos antagónicos a Vox y que en su sección humorística "predomina la exageración, el histrionismo y la provocación".

"Entendemos que la expresión 'puñetazo en la boca' no tiene una interpretación literal propia de un acto violento, sino que debe entenderse en un sentido metafórico que viene a decir que al no haber podido ser combatido el fascismo en las urnas debería serlo suprimiéndoles el uso de la palabra, o comúnmente es común". que tenga intención de incitar al odio", concluye la sentencia.

En el juicio de hace unas semanas, Domínguez alegó que las expresiones son "una forma de decir de forma contundente que hay que acallar el fascismo y el nazismo, una manera de plantarse ante su auge". También un informe de los Mossos d'Esquadra descartó que se tratara de un delito si no de expresiones amparadas por la libertad de expresión.

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El tribunal remarca que "no puede aseverarse la aptitud del mensaje para suscitar reacciones violentas al partido político Vox; no se trata de una conducta reiterada, sino de un hecho puntual; no conlleva la exteriorización de una idea u opinión; que exige la jurisprudencia para la creación del peligro". Por eso absuelve a Domínguez.