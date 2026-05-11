Narcos en la frontera
Tres detenidos en La Jonquera por llevar 73 kilos de marihuana ocultos en el doble fondo de una furgoneta
La Policía intervino 62 paquetes con cogollos envasados al vacío
Más de 200 policías desarticulan una banda de traficantes de marihuana y armas en Barcelona, Girona y Andalucía
La Policía Nacional detuvo el pasado 25 de abril en La Jonquera a tres personas por transportar 73,38 kilos de marihuana repartida en 62 paquetes envasados al vacío ocultos en un doble fondo de una furgoneta. Una patrulla localizó a los sospechosos cuando hacían maniobras evasivas intentando evitar un control policial.
En concreto, los tres hombres iban en dos vehículos, un turismo y una furgoneta. Al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida del lugar en actitud muy nerviosa y por eso los policías los siguieron hasta que pararon la furgoneta.
Durante el registro del vehículo, en la que aparentemente solo se transportaban muebles, los agentes se percataron de que desprendía un fuerte olor a marihuana; por lo que se decidió examinarla de manera más profunda.
De esta forma la Policía localizó un doble fondo oculto en las puertas traseras y los laterales con paquetes envasados al vacío con marihuana. La furgoneta iba caleteada, como se denomina en argot policial a estos compartimentos en los que se esconde droga.
Los 62 paquetes dieron un peso total de 73,38 kilogramos de marihuana. Se detuvo a los tres sospechosos, que cuentan con numerosos antecedentes por tráfico de drogas y pertenecer a organización criminal, por un delito contra la salud pública.
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