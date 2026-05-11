Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rúa BarçaMapa rúaTráfico rúa BarçaTiempo CatalunyaFiesta BarçaHantavirusRodaliesCarles PortaDiscoteca MenfisCarme Noguera
instagramlinkedin

NARCOTRÁFICO

El hermano del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva: "Están desprotegidos"

“Estas criaturas están ahí, desamparadas totalmente de la mano de Dios", ha apuntado Alfonso, que ha participado en el minuto de silencio que se ha guardado en memoria de los fallecidos en Torremolinos

Una patrullera de las que la Guardia Civil utiliza en la persecución del narcotráfico, amarrada en Huelva.

Una patrullera de las que la Guardia Civil utiliza en la persecución del narcotráfico, amarrada en Huelva. / Clara Carrasco - Europa Press

EFE

Málaga
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alfonso, hermano de Jerónimo J. M., el capitán de la Guardia Civil fallecido el pasado viernes mientras perseguía junto a sus compañeros una narcolancha frente a la costa de Huelva, ha lamentado que los agentes "están desprotegidos totalmente por el Gobierno".

“Estas criaturas están ahí, desamparadas totalmente de la mano de Dios y olvidadas por el Gobierno", ha dicho a EFE Alfonso en relación al accidente en acto de servicio en el que han perdido la vida su hermano y uno de sus compañeros.

Ha querido poner en valor la labor de Jerónimo J. M., un profesional "dedicado y comprometido" con su profesión, pero también la del resto de los agentes del instituto armado, que, "siempre que los buscan, los encuentran".

El hermano y la cuñada de Jerónimo J. M. han acudido este lunes a Torremolinos (Málaga), municipio al que está muy vinculada la familia del capitán, para participar en el minuto de silencio que se ha guardado en memoria de los fallecidos.

En la concentración han participado la alcaldesa de la localidad, Margarita del Cid; el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, miembros de la corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento, a cuyas puertas se ha colocado una corona con una bandera de España.

Junto a ellos, una nutrida representación de la Policía Nacional, de la Policía Local y varios agentes de la Guardia Civil, que han acudido de paisano para arropar a los familiares de su compañero.

El capitán de la Guardia Civil, nacido en Villanueva del Rosario (Málaga) y destinado en Huelva, estaba a punto de ascender y esperaba poder regresar a su tierra, donde seguían viviendo el resto de sus familiares.

Noticias relacionadas

Jerónimo J. M. sufrió un trágico accidente al colisionar dos embarcaciones de la Guardia Civil y como consecuencia de ello perdieron la vida dos agentes y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
  2. David Pérez, neurólogo: 'El yoga, taichí o el mildfulness reducen el estrés y pueden prevenir el deterioro cognitivo
  3. El tren turístico de Catalunya que parece sacado de otra época: naturaleza, historia y vistas únicas
  4. El deterioro cognitivo leve, reto pendiente para frenar las demencias: solo se diagnostican la mitad de los casos
  5. La escuela inclusiva sin recursos fractura al profesorado: unos piden más apoyos y otros, 'acabar con este engaño
  6. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  7. Un herido crítico y cinco graves en un accidente de tráfico en Cubelles
  8. Así es la compra de una madre con 15 hijos: 240 litros de leche y 1.300 galletas al mes

El hermano del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva: "Están desprotegidos"

El hermano del capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva: "Están desprotegidos"

Estafan más de 18.000 euros a una mujer de 71 años haciéndose pasar por la Guardia Civil

Estafan más de 18.000 euros a una mujer de 71 años haciéndose pasar por la Guardia Civil

Condenados a tres años de cárcel los padres de la 'casa de los horrores' de Oviedo por aislar a sus hijos en un chalé

Condenados a tres años de cárcel los padres de la 'casa de los horrores' de Oviedo por aislar a sus hijos en un chalé

Tres detenidos en La Jonquera por llevar 73 kilos de marihuana ocultos en el doble fondo de una furgoneta

Los Mossos identifican a 45 sospechosos de revender entradas antes del Barça-Real Madrid

Los Mossos identifican a 45 sospechosos de revender entradas antes del Barça-Real Madrid

Los Mossos buscan a dos atracadores por asaltar a punta de pistola una tienda en Mataró

El arrestado por la muerte de su madre en Fuerteventura confiesa que la descuartizó y que tiró el cuerpo en bolsas a la basura

El arrestado por la muerte de su madre en Fuerteventura confiesa que la descuartizó y que tiró el cuerpo en bolsas a la basura

Los policías que te buscan para que no te suicides

Los policías que te buscan para que no te suicides