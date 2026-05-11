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Ciberdelincuencia

Estafan más de 18.000 euros a una mujer de 71 años haciéndose pasar por la Guardia Civil

Los autores se hicieron pasar por agentes a través de una videollamada, con uniforme y credenciales para estafar a la mujer en Galicia

La Guardia Civil advierte sobre esta nueva estafa a través del correo electrónico.

La Guardia Civil advierte sobre esta nueva estafa a través del correo electrónico. / Guardia Civil

Victor P. Currás

Vigo
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Nueva modalidad de ciberdelicuencia en Galicia. La Guardia Civil recogió el pasado 29 de abril la denuncia de una mujer a la que le estafaron 18.340 euros después de que se hicieran pasar por agentes de la Benemérita. La víctima es una mujer de 71 años de Pnoteareas que previamente había recibido un mensaje relativo a un cargo por dicha cantidad.

Los autores de la estafa se hicieron pasar por un efectivo de la Guardia Civil con todo lujo de detalles. A través de una videoconferencia mostraron uniforme y credenciales reales para lograr persuadir a la víctima. Es por ello que la mujer realizó la citada transferencia.

Recomendaciones para evitarlo

Desde la Guardia Civil alertan que nunca realizan llamadas de este tipo, por lo que se debe desconfiar de las mismas. Es por ello que recomiendan evitar o enviar copias de documentación personal en Internet o redes sociales. También desconfiar de quienes requieran estos archivos para cualquier trámite online, incluidas las búsquedas de trabajo.

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Entre los consejos que trasladan a la ciudadanía también está evitar tener copias del DNI y otros documentos en el correo electrónico o desconfiar si un precio de venta es muy bajo respecto al detectado en un comercio.

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