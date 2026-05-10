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Accidente de tráfico

Muere un hombre de 79 años al volcar con el tractor en un camino rural de Lleida

Ya son 40 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas

Una unidad del Servei de Emergències Mèdiques.

Una unidad del Servei de Emergències Mèdiques.  / FERRAN NADEU

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El conductor de un tractor ha muerto este domingo por la mañana después de volcar en un camino rural de Els Omellons (Les Garrigues), según el Servei Català de Trànsit (SCT). El aviso del accidente se ha recibido a las 09.10 horas en el camino de Rodants.

Por causas que se están investigando, un tractor con remolque se ha salido de la vía y se ha precipitado por un talud. Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo agrícola, un hombre de 79 años y vecino de Els Omellons, M. R. A., ha muerto.

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Con esta víctima, ya son 40 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas. A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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