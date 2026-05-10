Los Mossos detienen a dos adultos y a un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos adultos y a un menor a los que acusa de cometer quince robos con violencia o intimidación en los distritos barceloneses de Sant Martí -principalmente en el barrio de Camp de l'Arpa del Clot- y Horta-Guinardó.

Según ha informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, las detenciones se llevaron a cabo los días 28 de abril y 6 de mayo, en el marco de una investigación desarrollada en el marco del plan Kanpai.

Los arrestados actuaban siempre en grupo, buscando la superioridad numérica, para asaltar a jóvenes y personas vulnerables con el objetivo de robarles teléfonos móviles, documentación, tarjetas bancarias, dinero y joyas.

La policía autonómica sostiene que los robos se cometieron entre noviembre de 2025 y abril de este año en los distritos de Sant Martí Horta-Guinardó.

El primer detenido, de 22 años, fue arrestado en el distrito de Sant Martí y está investigado por su presunta participación en siete robos violentos, una tentativa de estafa y dos delitos de lesiones.

El joven acumulaba 14 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, las personas y la salud pública, y ya había sido condenado previamente a prisión por hechos similares.

Posteriormente, el pasado 6 de mayo, los agentes detuvieron a otro joven de 18 años y a un menor de edad en los distritos de Gràcia y Horta, respectivamente, por su supuesta implicación en otros ocho robos con violencia e intimidación.

Patinetes eléctricos para localizar a las víctimas

La investigación apunta a que los sospechosos utilizaban patinetes eléctricos para localizar a las víctimas.

Una vez seleccionadas, las intimidaban con armas blancas y, en algunos casos, obligaban a los afectados a desbloquear sus teléfonos móviles para desactivar los sistemas de geolocalización antes de huir rápidamente del lugar.

Las detenciones fueron posibles tras dos entradas y registros en domicilios vinculados a los investigados, donde los agentes localizaron documentación personal de las víctimas, entre ellas tarjetas sanitarias y bancarias, además de 17 teléfonos móviles y 30 fundas de terminales.

En los registros también se intervinieron armas blancas, esposas, tres patinetes eléctricos y prendas de ropa como guantes y pasamontañas que, presuntamente, utilizaban para ocultar su identidad durante los asaltos.

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Los detenidos pasaron a disposición judicial los días 30 de abril y 6 de mayo y el supuesto líder del grupo ha ingresado en prisión preventiva.