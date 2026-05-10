Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus EspañaClásico Barça-MadridSondeo elecciones AndalucíaActivistas flotillaMuere padre FlickAyusoSor Lucía CaramTren Cataluña naturalezaBarcelona
instagramlinkedin

Sucesos

Los Mossos detienen a dos adultos y a un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Los arrestados actuaban siempre en grupo, buscando la superioridad numérica para asaltar a jóvenes y personas vulnerables con el objetivo de robarles teléfonos móviles, documentación, tarjetas bancarias, dinero y joyas

Los Mossos detienen a dos adultos y un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Los Mossos detienen a dos adultos y un menor por quince robos de móviles en Barcelona

EFE

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos adultos y a un menor a los que acusa de cometer quince robos con violencia o intimidación en los distritos barceloneses de Sant Martí -principalmente en el barrio de Camp de l'Arpa del Clot- y Horta-Guinardó.

Según ha informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, las detenciones se llevaron a cabo los días 28 de abril y 6 de mayo, en el marco de una investigación desarrollada en el marco del plan Kanpai.

Los arrestados actuaban siempre en grupo, buscando la superioridad numérica, para asaltar a jóvenes y personas vulnerables con el objetivo de robarles teléfonos móviles, documentación, tarjetas bancarias, dinero y joyas.

La policía autonómica sostiene que los robos se cometieron entre noviembre de 2025 y abril de este año en los distritos de Sant Martí Horta-Guinardó.

El primer detenido, de 22 años, fue arrestado en el distrito de Sant Martí y está investigado por su presunta participación en siete robos violentos, una tentativa de estafa y dos delitos de lesiones.

El joven acumulaba 14 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, las personas y la salud pública, y ya había sido condenado previamente a prisión por hechos similares.

Posteriormente, el pasado 6 de mayo, los agentes detuvieron a otro joven de 18 años y a un menor de edad en los distritos de Gràcia y Horta, respectivamente, por su supuesta implicación en otros ocho robos con violencia e intimidación.

Patinetes eléctricos para localizar a las víctimas

La investigación apunta a que los sospechosos utilizaban patinetes eléctricos para localizar a las víctimas.

Una vez seleccionadas, las intimidaban con armas blancas y, en algunos casos, obligaban a los afectados a desbloquear sus teléfonos móviles para desactivar los sistemas de geolocalización antes de huir rápidamente del lugar.

Las detenciones fueron posibles tras dos entradas y registros en domicilios vinculados a los investigados, donde los agentes localizaron documentación personal de las víctimas, entre ellas tarjetas sanitarias y bancarias, además de 17 teléfonos móviles y 30 fundas de terminales.

En los registros también se intervinieron armas blancas, esposas, tres patinetes eléctricos y prendas de ropa como guantes y pasamontañas que, presuntamente, utilizaban para ocultar su identidad durante los asaltos.

Noticias relacionadas

Los detenidos pasaron a disposición judicial los días 30 de abril y 6 de mayo y el supuesto líder del grupo ha ingresado en prisión preventiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ataque polar en toda regla': el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
  2. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  3. Massimo Faggioli, teólogo e historiador: 'León XIV sabe que EEUU es una potencia a la que hay que responder, no obedecer
  4. España confina en hospitales a dos mujeres expuestas al hantavirus: una vecina de Barcelona y otra de Alicante
  5. Un vecino de Lleida paga 520 euros de multa por agredir a un hombre que manoseó a su hijo en una piscina
  6. El epidemiólogo Oriol Mitjà, analiza las causas de la depresión: 'Llegó antes que la tristeza, comenzó con un castigo, un yo autocrítico que me decía que debía hacerlo mejor
  7. Un dispositivo inédito, complejo y coordinado con 22 países: los pasajeros desembarán por nacionalidades cuando el avión esté preparado
  8. David Pérez, neurólogo: 'El yoga, taichí o el mildfulness reducen el estrés y pueden prevenir el deterioro cognitivo

Los Mossos detienen a dos adultos y a un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Los Mossos detienen a dos adultos y a un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Los Mossos detienen a dos adultos y un menor por quince robos de móviles en Barcelona

Cinco metros de alejamiento por un caso de agresión sexual a una menor en Gironella: "Mi hija lleva siete meses viendo a diario a los denunciados"

Cinco metros de alejamiento por un caso de agresión sexual a una menor en Gironella: "Mi hija lleva siete meses viendo a diario a los denunciados"

Muere un hombre de 79 años al volcar con el tractor en un camino rural de Lleida

Muere un hombre de 79 años al volcar con el tractor en un camino rural de Lleida

Hablan desde la cárcel los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo: "Estamos rotos sin nuestros hijos"

Hablan desde la cárcel los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo: "Estamos rotos sin nuestros hijos"

Detenido un joven por una agresión a una persona sin hogar en Rubí

Detenido un joven por una agresión a una persona sin hogar en Rubí

Una mujer da a luz a una niña en la autovía A-4 de Madrid mientras se dirigía al hospital

Una mujer da a luz a una niña en la autovía A-4 de Madrid mientras se dirigía al hospital

Un herido crítico y cinco graves en un accidente de tráfico en Cubelles

Un herido crítico y cinco graves en un accidente de tráfico en Cubelles