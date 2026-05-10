En Pontevedra
A juicio por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
Según el fiscal el acusado realizaba retiradas de efectivo y transferencias de forma indiscriminada, llegando a dejar la cuenta del menor en descubierto
S. R.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo martes, día 12, la vista contra un hombre acusado de un delito continuado de apropiación indebida. El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado dispuso de forma ilícita de 409.908 euros pertenecientes a su hijo de 10 años, procedentes de las indemnizaciones por el fallecimiento de la madre del menor en un accidente de tráfico.
Según el escrito de acusación, los hechos se originaron en 2017, tras el deceso de la progenitora. En ese momento, la guarda y custodia del niño pasó al padre, quien figuraba como autorizado en una cuenta bancaria abierta a nombre del menor para recibir los pagos de tres pólizas de seguros de vida.
Disposición de fondos sin justificación
El Ministerio Público mantiene que el acusado, careciendo de ingresos estables conocidos, utilizó el patrimonio de su hijo para sufragar gastos personales. El informe fiscal detalla que el hombre realizó retiradas de efectivo y transferencias de alto importe de manera "indiscriminada" y sin vinculación aparente con las necesidades del menor.
Entre los movimientos detectados, constan traspasos de fondos a una sociedad de la que el procesado es administrador único, así como pagos a terceras personas. Estos beneficiarios también han sido incluidos en la causa bajo la figura de partícipes a título lucrativo.
Cuenta en descubierto
La instrucción señala que el ritmo de gasto provocó que, en agosto de 2019, la cuenta bancaria quedara en descubierto. Además del capital de los seguros, el fiscal cifra en 10.761 euros la cuantía de la pensión de orfandad que el acusado también habría desviado.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y el pago de una multa. Asimismo, la acusación pública reclama la restitución íntegra de las cantidades sustraídas al menor, que hasta la fecha no ha recuperado ninguno de los activos derivados de la herencia materna.
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