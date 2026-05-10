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Accidente de tráfico

Un herido crítico y cinco graves en un accidente de tráfico en Cubelles

El Sistema de Emergencias Médicas ha desplazado a la zona diez ambulancias, cuyos sanitarios han atendido a ocho heridos en la vía C-31

Mossos y SEM en un accidente de tráfico

Mossos y SEM en un accidente de tráfico / @TRANSIT / Europa Press

EFE

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Una persona se encuentra en estado crítico, otras cinco graves y dos más, menos grave, como consecuencia del accidente ocurrido esta madrugada en el municipio de Cubelles (Barcelona).

El accidente, según el Servei Català de Trànsit, se ha registrado sobre las seis de la madrugada en el kilómetro 146 de la vía C-31, a su paso por Cubelles. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha desplazado a la zona diez ambulancias, cuyos sanitarios han atendido a ocho heridos.

Uno de ellos, un hombre en estado crítico, ha sido evacuado al hospital de Bellvitge, mientras que las personas graves han sido trasladas a ese mismo centro sanitario, al de Sant Camil, Joan XXIII, Santa Tecla y Vall d'Hebron.

Los dos heridos de carácter menos graves, una mujer y un hombre, han sido evacuados al hospital de Vilafranca y el de Sant Camil, respectivamente.

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Como consecuencia de este accidente, la C-31 se ha tenido que cerrar al tráfico para los dos sentidos de la marcha en el tramo del siniestro.

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