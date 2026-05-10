Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusHantavirus EspañaClásico Barça-MadridSondeo elecciones AndalucíaActivistas flotillaCatalana Blasi Vuelta EspañaAyusoSor Lucía CaramFrío EspañaBarcelona
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido un joven por una agresión a una persona sin hogar en Rubí

La víctima se encontraba cargando su teléfono móvil en un un establecimiento de alimentación en Rubí y fue increpada de forma despectiva por el agresor antes de recibir un fuerte puñetazo en la cara que lo dejó aturdido en el suelo

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación (UCDOD) de los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 24 años en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) como presunto autor de un delito de odio por una agresión en Rubí a un hombre de 58 años en situación de sinhogarismo, informa el cuerpo en un comunicado.

Los hechos se remontan al 3 de mayo de 2025, cuando la víctima se encontraba cargando su teléfono móvil en un un establecimiento de alimentación en Rubí y fue increpada de forma despectiva por el agresor antes de recibir un fuerte puñetazo en la cara que lo dejó aturdido en el suelo.

Tras el ataque, el autor huyó del lugar en un vehículo sin auxiliar a la víctima, quien tuvo que ser socorrida por testigos presenciales y trasladada posteriormente en ambulancia a un centro médico para recibir asistencia por los daños sufridos.

La investigación policial, centrada en un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ha determinado que la agresión estuvo motivada por razones de aporofobia.

Noticias relacionadas

El detenido pasó a disposición judicial el pasado 29 de abril ante el Juzgado de Rubí después de su detención efectuada el día anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ataque polar en toda regla': el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
  2. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  3. Massimo Faggioli, teólogo e historiador: 'León XIV sabe que EEUU es una potencia a la que hay que responder, no obedecer
  4. España confina en hospitales a dos mujeres expuestas al hantavirus: una vecina de Barcelona y otra de Alicante
  5. Un vecino de Lleida paga 520 euros de multa por agredir a un hombre que manoseó a su hijo en una piscina
  6. El epidemiólogo Oriol Mitjà, analiza las causas de la depresión: 'Llegó antes que la tristeza, comenzó con un castigo, un yo autocrítico que me decía que debía hacerlo mejor
  7. Un dispositivo inédito, complejo y coordinado con 22 países: los pasajeros desembarán por nacionalidades cuando el avión esté preparado
  8. El abuso de ChatGPT pasa factura al cerebro: lastra la memoria y la capacidad de razonamiento

Detenido un joven por una agresión a una persona sin hogar en Rubí

Detenido un joven por una agresión a una persona sin hogar en Rubí

Cinco metros de alejamiento por un caso de agresión sexual a una menor en Gironella: "Mi hija lleva siete meses viendo a diario a los denunciados"

Cinco metros de alejamiento por un caso de agresión sexual a una menor en Gironella: "Mi hija lleva siete meses viendo a diario a los denunciados"

Una mujer da a luz a una niña en la autovía A-4 de Madrid mientras se dirigía al hospital

Una mujer da a luz a una niña en la autovía A-4 de Madrid mientras se dirigía al hospital

Un herido crítico y cinco graves en un accidente de tráfico en Cubelles

Un herido crítico y cinco graves en un accidente de tráfico en Cubelles

Conceden la incapacidad total que la Seguridad Social negó a un trabajador con fibromialgia en Mallorca

Conceden la incapacidad total que la Seguridad Social negó a un trabajador con fibromialgia en Mallorca

A juicio por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años

A juicio por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años

La familia de Déborah Fernández publica un vídeo cuestionando la investigación de su muerte tras 24 años

La familia de Déborah Fernández publica un vídeo cuestionando la investigación de su muerte tras 24 años

Un hombre herido de un tiro en Lloret en una posible revancha entre clanes de los Balcanes

Un hombre herido de un tiro en Lloret en una posible revancha entre clanes de los Balcanes