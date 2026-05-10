Detenido un joven por una agresión a una persona sin hogar en Rubí

Agentes de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación (UCDOD) de los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 24 años en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) como presunto autor de un delito de odio por una agresión en Rubí a un hombre de 58 años en situación de sinhogarismo, informa el cuerpo en un comunicado.

Los hechos se remontan al 3 de mayo de 2025, cuando la víctima se encontraba cargando su teléfono móvil en un un establecimiento de alimentación en Rubí y fue increpada de forma despectiva por el agresor antes de recibir un fuerte puñetazo en la cara que lo dejó aturdido en el suelo.

Tras el ataque, el autor huyó del lugar en un vehículo sin auxiliar a la víctima, quien tuvo que ser socorrida por testigos presenciales y trasladada posteriormente en ambulancia a un centro médico para recibir asistencia por los daños sufridos.

La investigación policial, centrada en un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ha determinado que la agresión estuvo motivada por razones de aporofobia.

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El detenido pasó a disposición judicial el pasado 29 de abril ante el Juzgado de Rubí después de su detención efectuada el día anterior.