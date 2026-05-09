Familiar en apuros
La Policía Nacional confirma la nueva estafa: identifica el 'shock call' que busca vaciar las cuentas bancarias
Los delincuentes se hacen pasar por agentes y piden dinero urgente por un supuesto accidente grave por parte de un familiar
La OCU detecta cobros y condiciones ilegales en festivales: dos están en Barcelona
La estafa por Bizum que más se repite: si aceptas esta notificación, el dinero sale de tu cuenta
Helena Ros
Los delincuentes continúan innovando y utilizando nuevos métodos para obtener información personal y bancaria de sus víctimas. Para ello, llevan a cabo diferentes tipos de estafa y se van actualizando para que las personas estafadas no conozcan todos sus métodos. Sin embargo, las autoridades avisas a la sociedad sobre cómo intentan actuar.
La Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos sobre la nueva estafa en la que pueden ser las víctimas. "¿Has oído hablar de la estafa “Shock Call”? Te hacen creer que un familiar ha causado un accidente y te piden dinero urgente", avisan.
¿Cómo funciona la estafa del `shock call´?
“Te hacen creer que un familiar ha causado un accidente y te piden dinero urgente. Se llama ‘shock call’ y se hacen pasar por agentes de la autoridad. Te harán creer que un familiar tuyo ha provocado un accidente causando la muerte de un bebé y que tienes que pagar para evitar que vaya a prisión”, explicas. Los delincuentes se aprovechan del estado de shock y nerviosismo de las víctimas para sustraerle la máxima cantidad de dinero posible. "Te citarán en un lugar próximo sin dejar que cuelgues para que no te dé tiempo a contactar con nadie", aseguran.
Consejos de la Policía Nacional
Ante este tipo de estafas, los agentes lanzan una serie de recomendaciones para que las víctimas eviten la trampa:
- Las autoridades nunca solicitan pagos por teléfono
- En España, las fianzas judiciales nunca se pagan a una cuenta particular
- Desconfía de llamadas que utilicen un tono de urgencia y busquen retenerte
Además, la Policía Nacional insiste en la importancia de denunciar cualquier intento de fraude. De esta manera, podrán poner en previo aviso a la sociedad para que eviten caer en este tipo de engaños. "Mantén la calma, verifica siempre la información y no actúes con prisas", concluyen.
- Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
- Lluvia a cántaros en Catalunya: el Meteocat avisa de que será necesario el paraguas este fin de semana
- Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife
- Así fue el trayecto de 5 meses por la Patagonia del matrimonio paciente cero del hantavirus: saltos entre países y visita a un vertedero de Ushuaia
- El descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí corta la circulación de la R8 hasta Cerdanyola
- Tres universidades catalanas están en el 'top 10' de los campus más internacionales
- Los tests genéticos prueban que el bebé maltratado en Barcelona es un niño sano, sin enfermedades que justifiquen sus lesiones
- España confina en hospitales a dos mujeres expuestas al hantavirus: una vecina de Barcelona y otra de Alicante