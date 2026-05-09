Los Mossos buscan a dos atracadores por asaltar a punta de pistola una tienda en Mataró

Los Mossos d’Esquadra buscan a dos atracadores por un robo cometido este sábado en una tienda de productos electrónicos del centro de Mataró. En el asalto, uno de los ladrones ha amenazado al dependiente apuntándole con una pistola. Tras intimidar al trabajador, ambos han sustraído material del establecimiento y han huido del lugar. La investigación sigue abierta y, según ha confirmado la policía, ninguna persona ha resultado herida durante el atraco.

Fuentes de la investigación explican que el asalto ha sido muy rápido. Sobre las 10:30 de la mañana, dos hombres, uno de ellos armado con una pistola, han saltado una tienda de productos de la marca Apple en la ciudad de Mataró. Han aprovechado que apenas había clientes y su objetivo eran aparatos electrónicos. Han robado algunos y han salido huyendo cuando han sonado las alarmas. No hay heridos y los Mossos han abierto investigación para localizarlos y detenerlos. Se desconoce la cuantía de lo sustraído hasta el momento, pero se trataría de aparatos de tecnología de una conocida marca.

Las imágenes del robo, captadas por las cámaras de seguridad, muestran a un hombre que entra en la tienda con gorra, mascarilla y arrastrando una maleta y que se dirige al dependiente y le pregunta por unos cargadores. “Hola, perdona”, dice el asaltante. “Dígame”, responde el trabajador acercándose al mostrador.

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Tras la interacción, el asaltante saca una pistola de una riñonera y encañona al empleado, a quien ordena tirarse al suelo. “Al piso, tranquilo”, le dice mientras el trabajador intenta alejarse. De fondo, en la grabación, también se escuchan gritos de una mujer y aparece el segundo asaltante substrayendo un ordenador.