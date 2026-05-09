Tribunales
Juzgan en Alemania una madre e hija acusadas de contratar a un sicario para un asesinato en Mallorca
Las dos mujeres presuntamente pagaron 5.000 euros a un conocido para que les ayudara a matar a su yerno y marido
Ralf Petzold
El juicio contra dos mujeres alemanas, madre e hija, acusadas de haber encargado en el asesinato de su yerno y marido en Mallorca a mediados del año pasado, comenzará el próximo martes 12 de mayo en el Tribunal Regional de Colonia (Alemania). Están previstas once sesiones hasta el 12 de agosto. Las dos acusadas se encuentran actualmente en prisión preventiva.
"A las dos acusadas (madre e hija) se les imputa un delito de tentativa de inducción al asesinato por codicia en perjuicio del marido de la hija", señala el comunicado del Tribunal de Colonia. Katarzyna B., de 36 años, tiene una hija con la supuesta víctima. “Debido a continuos conflictos de separación y custodia, las acusadas habrían decidido en septiembre de 2025 ‘deshacerse’ del perjudicado".
5.000 euros por el crimen
En ese momento, tanto el marido de la hija como la madre se encontraban en Mallorca. "Las acusadas acordaron que la madre contactaría con un restaurador conocido en Mallorca y le preguntaría por una persona adecuada para el encargo", indica el tribunal.
"Mientras la hija permanecía con la menor en su domicilio de Frechen, la madre habría preguntado al dueño del restaurante si conocía a alguien que, a cambio de dinero, pudiera matar al perjudicado".
El restaurador habría exigido 5.000 euros por el encargo y recibió la suma en dos pagos, de 1.000 y 4.000 euros. Sin embargo, "en ningún momento tuvo intención de contratar a alguien para cometer el asesinato. En lugar de ello, informó a la víctima de los planes de su esposa y su suegra", señala el tribunal. El hombre regresó a Colonia y presentó una denuncia.
La versión de la acusada
Antes de ser extraditada a Alemania e ingresar en prisión preventiva, la madre explicó a Mallorca Zeitung su versión de los hechos. La mujer, de 62 años, describió la relación entre su yerno y su hija como tóxica. Según ella, el hombre era drogadicto y violento.
"Consumía cocaína delante de la familia, golpeaba a mi hija y la estrangulaba", aseguró Beata H., quien mostró mensajes de voz del yerno en los que amenazaba con "destrozar" a la familia.
La mujer explicó que había compartido sus preocupaciones con el restaurador amigo suyo en Mallorca. No niega que hubiera dinero de por medio, aunque asegura que esa suma estaba destinada a pagar una factura hospitalaria de su amigo, que sufría cáncer de pulmón.
El restaurador también habló con MZ. Confirmó que padecía cáncer, aunque precisó que el tratamiento estaba cubierto por el seguro médico. Asimismo mostró una grabación de audio en la que él y Beata H. hablan claramente de los detalles de un asesinato por encargo.
La acusada sostiene, sin embargo, que la grabación está sacada de contexto. Según su versión, la conversación trataba sobre un socio del restaurador del que este quería deshacerse. La madre cree que su amigo actuó de acuerdo con el yerno y le tendió una trampa. Ahora será el tribunal quien deba decidirlo.
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