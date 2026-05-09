Un hombre herido de un tiro en Lloret en una posible revancha entre clanes de los Balcanes

Un hombre resultó herido por arma de fuego el jueves por la noche en un enfrentamiento en Lloret de Mar que, según las primeras hipótesis, podría estar relacionado con una venganza entre clanes de los Balcanes. Los Mossos d’Esquadra investigan las circunstancias de los hechos, que habrían tenido lugar en una urbanización de esta población de la Selva. La principal línea de investigación apunta a una posible revancha entre grupos rivales.

El herido, de 49 años y nacionalidad serbia, apareció poco después de las once de la noche del jueves en el hospital comarcal de Blanes con una herida de bala en la pierna. Posteriormente, el SEM lo evacuó al hospital Josep Trueta de Girona, donde continúa ingresado. Su vida, sin embargo, no corre peligro, según confirma la policía.

El caso está en manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona, que trabaja para aclarar qué pasó exactamente, dónde se produjo el tiroteo, quién participó y quién trasladó al herido hasta el centro hospitalario y lo dejó allí.

Venganza entre clanes

La investigación apunta a una venganza entre organizaciones de narcotraficantes de la zona o bien a un nuevo episodio de la guerra entre dos facciones rivales de los Balcanes: los Skaljari y los Kavac, como apunta la agencia EFE.

Ambas organizaciones toman el nombre del lugar de origen de sus integrantes. Son clanes vinculados a la importación de cocaína desde Sudamérica que, inicialmente, habrían colaborado entre ellos, pero que posteriormente entraron en guerra y han protagonizado enfrentamientos en toda Europa.

Tres muertos en Barcelona en el último año

Esta guerra interna se ha cobrado entre 60 y 70 homicidios en Europa. En Barcelona y su área metropolitana, la lucha entre estos clanes de los Balcanes ha dejado al menos tres muertos y cuatro tiroteos en solo diez meses, el último de ellos a mediados de abril, según EFE.

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Los Mossos continúan investigando para determinar el alcance real del enfrentamiento de Lloret de Mar e identificar a todos los implicados.