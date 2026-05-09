Gerardo Cavero, fiscal especial antidroga de Barcelona: "Las penas por marihuana son demasiado benévolas"

¿Cómo está actualmente el tema de la marihuana? Hace unos años usted hablaba en términos muy alarmistas.

Las opiniones que emito se basan en datos, principalmente en los informes que elaboran anualmente los Mossos d’Esquadra sobre delincuencia organizada, y también en las memorias de la Fiscalía Antidroga. Y sí, se hicieron análisis que se pueden calificar de catastrofistas, pero yo diría que justificadamente. Un pesimista es un optimista bien informado.

Por tanto, ¿el problema continúa siendo grave?

Sí. La marihuana es, y continúa siendo, uno de los problemas más graves del narcotráfico en la actualidad. Y tiene que ver, en parte, con un fenómeno de banalización. Se ha extendido la idea de que es una droga menos perjudicial que otras, como el tabaco o el alcohol, y eso no es así. Es una droga que se percibe como “simpática”, pero eso oculta riesgos importantes.

¿A qué se refiere con esta banalización?

Al hecho de que se consume con normalidad, que se considera poco peligrosa y que incluso hay movimientos que reclaman su legalización. No puede ser que el paseo de Gràcia de Barcelona haga olor a porro. ¿También pasa esto, en Manresa? Pero a menudo esto se hace desconociendo —o ocultando— un elemento clave: el aumento muy importante de su principio activo, el THC.

¿Hasta qué punto ha aumentado?

Hace décadas, el THC podía estar alrededor del 4 o el 5%. Actualmente, supera fácilmente el 20, el 30 o incluso más. Estamos hablando de diez veces más potencia. Y eso cambia completamente los efectos de la sustancia.

¿Qué consecuencias tiene este aumento?

Especialmente en personas jóvenes. El cerebro no acaba de madurar hasta los 22 o 24 años. El consumo en estas edades puede provocar problemas inmediatos, como fracaso escolar o déficit de atención, pero también puede tener efectos a largo plazo. Puede desencadenar trastornos psiquiátricos que quizá no se habrían desarrollado nunca.

¿Eso está documentado?

Sí, hay estudios, por ejemplo de hospitales como Vall d’Hebron o La Paz, que hace años que analizan esta cuestión. No es una opinión personal.

Más allá del consumo, está la cuestión de la producción.

Exacto. Uno de los grandes cambios ha sido que Catalunya y España han pasado de ser territorios de paso a territorios productores. Esto es muy relevante, porque los territorios productores de droga han tenido históricamente problemas importantes con el crimen organizado.

¿Por qué se ha producido este cambio?

Por diversos factores: el clima, las condiciones naturales, la situación geográfica. Todo esto ha facilitado el cultivo y ha generado un efecto llamada para organizaciones criminales, especialmente del este de Europa.

¿Este fenómeno continúa concentrado en Catalunya?

No. Esta es una de las razones por las cuales ahora parece que el problema se ha estancado. Se ha extendido a otras zonas del Estado. Por ejemplo, en Granada se produce marihuana de tanta o más calidad que aquí. Esto hace que el problema se diluya en la percepción.

Por tanto, hay menos alarma pero no menos problema.

Exactamente. Se habla menos, pero el consumo continúa siendo muy visible. Es una realidad cotidiana.

¿Qué papel tiene el crimen organizado?

Un papel muy importante. Las plantaciones pueden estar protegidas con sistemas muy peligrosos: puertas electrificadas, trampas, armas. Los Mossos se han encontrado con ello en diversas operaciones.

¿Esto es para enfrentarse a la policía?

No necesariamente. A menudo es para protegerse de otros grupos criminales. Hay lo que se llama “vuelcos”, que son robos de droga entre bandas. Esto genera situaciones de violencia, con armas de fuego, persecuciones, etc.

¿Esto incrementa la inseguridad?

Sin duda. No porque quieran enfrentarse a la policía, sino porque compiten entre ellos. Pero el resultado es el mismo: más violencia.

Usted hablaba antes de un “impás”. ¿Qué quiere decir exactamente?

Que, según mi impresión —no tengo datos exactos—, el fenómeno no está creciendo como antes, pero tampoco está disminuyendo. Se está manteniendo. Y esto pasa también con otras drogas. Al final, funcionan como un mercado, con oferta y demanda.

¿Y el marco legal actual es adecuado?

Creo que no. El cannabis se considera una sustancia no gravemente perjudicial, y eso implica penas de entre uno y tres años. A menudo en el mínimo, cosa que permite evitar la prisión.

¿Eso tiene consecuencias?

Sí. Hace que el riesgo para los traficantes sea relativamente bajo en comparación con otras drogas, como la cocaína o la heroína, que conllevan penas más altas.

¿Qué propone la Fiscalía?

Hace años que proponemos que, cuando el cannabis tenga un alto contenido de THC, se pueda considerar sustancia gravemente perjudicial. Esto permitiría aplicar penas más severas.

¿Se ha dado algún paso en este sentido?

No. Lo pedimos cada año en las memorias de la Fiscalía y no se ha modificado nada.

El cultivo también tiene impacto en otros ámbitos, como el consumo eléctrico.

Sí. Las plantaciones interiores utilizan sistemas muy intensivos —luz, climatización— que generan un consumo muy elevado. A menudo se hace de manera ilegal.

¿Eso ayuda a detectarlas?

Sí. Las compañías eléctricas, por interés propio, colaboran con la policía. Detectan consumos anómalos y eso permite identificar plantaciones.

Para acabar, ¿cuál sería la idea principal?

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Que el problema no ha desaparecido. Se ha extendido, se ha normalizado y se ha hecho menos visible en el debate público, pero continúa siendo importante. Y mientras haya demanda, habrá oferta.