Detenida una joven de 19 años en Barcelona por robar a un anciano de 90 tras ganarse su confianza ofreciéndole ayuda en casa

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a una mujer de 19 años acusada de un robo con violencia e intimidación cometido en el domicilio de un hombre de 90 años en el distrito de Nou Barris. El valor de las joyas sustraídas asciende a unos 4.000 euros. En la misma investigación, los agentes han identificado a otra mujer que podría haber participado en los hechos, ha informado la policía catalana este sábado.

La excusa para entrar en la vivienda

El suceso se remonta al 17 de enero. Aquel día, dos mujeres (presuntamente, la detenida y la identificada) se acercaron al anciano en la zona del paseo de Fabra i Puig y le ofrecieron ayuda para realizar tareas domésticas. Con esa excusa, le acompañaron hasta su vivienda y se marcharon poco después.

Horas más tarde, según la información policial, volvieron a presentarse en el domicilio. En esta segunda visita lograron acceder al interior y, mediante intimidación, se llevaron varias joyas.

La llamada que delató a las sospechosas

Días después, una de las implicadas contactó telefónicamente con la víctima. Le dijo que quería devolverle las joyas y quedaron en verse. Sin embargo, el encuentro no llegó a producirse: al detectar que el hombre no estaba solo, las sospechosas huyeron del lugar rápidamente.

Ese contacto telefónico resultó clave para los investigadores, ya que permitió obtener indicios suficientes para avanzar en la identificación de las presuntas autoras.

La investigación se cerró el pasado 6 de mayo con un dispositivo de localización que permitió detener a la principal sospechosa. En paralelo, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en la que se recuperaron más de una docena de joyas.

Actualmente, los Mossos trabajan en la identificación de los objetos recuperados para poder devolverlos a sus legítimos propietarios.

La joven detenida pasó a disposición judicial este viernes 8 de mayo, según han informado fuentes policiales.

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Los Mossos d’Esquadra recuerdan que cuentan con un servicio específico para la identificación de objetos y joyas recuperadas, donde los ciudadanos pueden consultar y acreditar su propiedad.