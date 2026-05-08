Persecución
Muere un agente de la Guardia Civil tras una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva
Además del fallecido, dos agentes han sufrido heridas graves y uno leve, mientras participaban en la actuación en el mar
Elías Luis Grao
La Guardia Civil ha informado este viernes del fallecimiento de un agente en acto de servicio tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha en aguas próximas a la costa de Huelva. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el agente fallecido era guardia marinero. La actuación se desarrolló a unas 80 millas de las costas onubenses.
En el mismo operativo resultaron heridos otros tres componentes del Cuerpo. De acuerdo con la información difundida por la propia Guardia Civil en sus redes sociales, dos agentes sufrieron heridas graves y uno leve. Según las fuentes consultadas por este periódico, entre los heridos graves se encuentran un cabo y un capitán.
El recuerdo de la tragedia de Barbate
El suceso vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad de las actuaciones contra el narcotráfico en el mar y la falta de medios del cuerpo. La tragedia recuerda inevitablemente a lo ocurrido en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió a una embarcación de la Guardia Civil y causó la muerte de dos agentes y dos heridos graves. En esta ocasión, el siniestro se produjo también en plena intervención contra este tipo de embarcaciones, en un nuevo episodio marcado por la violencia y el riesgo extremo que asumen los efectivos del Cuerpo.
La Guardia Civil ha lamentado públicamente la muerte de su compañero y ha trasladado su apoyo a los heridos, deseándoles una pronta recuperación. El comunicado oficial ha recordado que el siniestro se produjo en plena intervención contra el narcotráfico en el litoral onubense.
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