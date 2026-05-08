Los Mossos investigan las circunstancias en que un hombre resultó herido de bala en Lloret

Los Mossos d'Esquadra están investigando las circunstancias en que un hombre de nacionalidad serbia resultó herido de bala el jueves por la noche en Lloret de Mar (Girona). Según han informado este viernes fuentes próximas a la investigación, el suceso ocurrió en plena calle en una urbanización de Lloret de Mar y una de las hipótesis que se baraja es que se trate de un ajuste de cuentas entre clanes de los Balcanes.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves, cuando el hombre, de unos 49 años, se presentó sobre las 23.00 horas en el Hospital Comarcal de la Selva, en Blanes (Girona), con una herida de bala en la pierna. Fue derivado al Hospital Josep Trueta de Girona donde, al constatar que se trataba de una herida causada por disparo de arma de fuego, y como establece el protocolo, lo pusieron en conocimiento de los Mossos d'Esquadra.

Se han hecho cargo de la investigación los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona, que tienen abiertas todas las posibles hipótesis, entre ellas que pueda tratarse de un ajuste de cuentas entre organizaciones de narcotraficantes de la zona o que sea entre dos facciones rivales de los Balcanes, los Skaljari y los Kavac, según las fuentes.

Ambas organizaciones reciben su nombre al lugar de origen de sus integrantes, clanes que tiene su negocio en la importación de cocaína desde Sudamérica, y que en principio colaboraban pero después combatieron entre sí por toda Europa.

Su guerra particular se ha cobrado cómo mínimo cobrado entre 60 y 70 homicidios en Europa, según fuentes de los Mossos d'Esquadra; en Barcelona e inmediaciones la lucha entre estos clanes de los Balcanes ha dejado al menos tres muertos y cuatro tiroteos en 10 meses, el último a mediados de abril.

Según fuentes cercanas al caso, el herido, que fue dado de alta poco después de ingresar en el hospital, guarda silencio y no ha dado ninguna información sobre lo sucedido, según las fuentes. La investigación se centra ahora en intentar encontrar testigos o grabaciones que aporten luz sobre los autores de este ataque y el móvil del mismo.

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Lloret de Mar, con 43.000 habitantes y más de una treintena de urbanizaciones, cuenta con habitantes de 110 nacionalidades distintas y un 45 % de sus vecinos son extranjeros.