Juzgan en Valencia a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa

La niña de catorce años paseaba su perro por un parque cuando conoció a un matrimonio. A los dos días, el hombre y la mujer, la invitaron a su casa a fumar porros de marihuana y después, la prostituyeron dándole la llave de un trastero a una tercera persona para que la violara . Así comenzó el calvario de esta menor que, este jueves ha llegado a juicio en la Audiencia de València, en el que la víctima ha explicado, en un desgarrador testimonio, lo qué fue su vida durante todo ese tiempo.

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2022 y abril de 2023 en un municipio de la comarca del Camp de Morvedre, que este periódico omite para preservar la identidad de la víctima. Según explicó la menor, el matrimonio le regalaba la droga y cuando llegó un hombre a la vivienda fue “presentada” para que la violara. Ella les dijo a todos la edad que tenía y aun así sufrió las violaciones en un trastero donde el matrimonio había dispuesto una cama, cojines y sábanas.

También relató la niña que tanto el hombre como la mujer que conoció en el parque la “presentaban” a otros hombres mayores para que mantuvieran relaciones sexuales con ella e incluso remitía fotografías a potenciales violadores.

La víctima, que hoy es una joven de 17 años, rompió a llorar varias veces mientras narraba, acompañada de su madre, todo por lo que había pasado. Explicó que era la esposa quien incitaba al marido a que buscara a potenciales violadores, siempre mayores. De hecho, recordó la víctima, si no los hubiera llevado “yo no los habría conocido”, en alusión a otros hombres que visitaban la vivienda. Un testigo afirmó que, nada más llegar a la casa y ver la situación con una menor decidió dar media vuelta y marcharse.

Los tres acusados, ayer, en el inicio del juicio por prostituir a una niña de 14 años en un trastero. / Miguel Pérez

Solo uno reconoce los hechos

De los tres acusados por los hechos -la pareja y el violador- solo uno de ellos, Pedro J. P., reconoció los hechos antes de comenzar el juicio. Llegó a un acuerdo y se declaró culpable de dos delitos: uno contra la salud pública y otro de cooperador necesario en una agresión sexual. Así las cosas, aceptaba una pena de siete años y medio de cárcel con la atenuante de reparación del daño, dado que comenzó a pagar la responsabilidad civil a la víctima.

La mujer del condenado, M. J., negó en el juicio contra ella saber nada de lo que sucedía a su alrededor, ni en la casa ni en el trastero. Que ella solo fumaba marihuana por los dolores de espalda y negó haber llevado cojines y sábanas al lugar donde violaban a la niña. Tampoco sabía nada de las llaves del cuarto ni de la gente que acudía a la vivienda donde residía con su pareja para violar a la menor. La Fiscalía ha mantenido la petición de doce años cárcel para ella.

Al ser detenido se entero de la edad

El violador, José M. C., de 27 años y que se enfrenta a una pena de entre 12 y 15 años de prisión, dijo desconocer que la niña tuviera 14 años argumentando que “pensaba que era mayor de edad” porque a él “nadie” le había dicho los años que tenía. Es más, dijo ante el tribunal que se enteró de la edad de la niña cuando lo detuvieron.

La agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) explicó que cuando atendieron a la víctima se veía claramente que tenía una cara aniñada.

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Para la acusación particular “no hay dinero que pague” todo lo que pasó la niña que fue “captada” por el matrimonio, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, apartándola de su madre y orientándola a que mantuviera relaciones sexuales con hombres mayores. Una acusación particular que pide 15 años de cárcel para la mujer y el violador, mientras que la Fiscalía rebaja la petición a 12 años. El juicio quedó visto para sentencia.