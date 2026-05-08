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Operación de Mossos

Detenida una pareja por transportar 30 kilos de hachís por la AP7 de Tarragona al Vendrell

Los Mossos los detuvieron dentro del dispositivo Kanpai Pista

Conduce un camión por la AP7 en zigzag quintuplicando la tasa de alcohol permitida

La droga requisada por los Mossos a los sospechosos

La droga requisada por los Mossos a los sospechosos / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
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Los Mossos d’Esquadra de las comisarías del Vendrell y Tarragona detuvieron la madrugada del 7 de mayo a un hombre y una mujer, de 29 y 21 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Una patrulla de paisano que, en el marco del dispositivo Kanpai Pista, realizaba tareas de prevención en la AP7, en Tarragona en sentido norte, observó dos vehículos que circulaban a gran velocidad uno detrás del otro y que, en ocasiones, intercambiaban posiciones.

Los agentes sospecharon que se trataría de narcotraficantes y se montó un dispositivo para interceptarlos. Uno de los vehículos redujo la velocidad y los Mossos pudieron detenerlos en el arcén de la autopista. Una vez identificados los dos ocupantes y registrado el vehículo, no se localizó ninguna sustancia ilegal.

Minutos más tarde, agentes del Vendrell consiguieron detener el segundo vehículo en la salida de la AP-7, a la altura de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), donde identificaron a dos ocupantes, un hombre y una mujer. En el maletero, la policía localizó tres bolsas que contenían 60 envoltorios de hachís.

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El peso total de los 60 envoltorios fue de aproximadamente 30 kg con un valor estimado en el mercado ilegal de unos 60.000 euros. Los dos detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

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