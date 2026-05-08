Operación de Mossos
Detenida una pareja por transportar 30 kilos de hachís por la AP7 de Tarragona al Vendrell
Los Mossos los detuvieron dentro del dispositivo Kanpai Pista
Conduce un camión por la AP7 en zigzag quintuplicando la tasa de alcohol permitida
Los Mossos d’Esquadra de las comisarías del Vendrell y Tarragona detuvieron la madrugada del 7 de mayo a un hombre y una mujer, de 29 y 21 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Una patrulla de paisano que, en el marco del dispositivo Kanpai Pista, realizaba tareas de prevención en la AP7, en Tarragona en sentido norte, observó dos vehículos que circulaban a gran velocidad uno detrás del otro y que, en ocasiones, intercambiaban posiciones.
Los agentes sospecharon que se trataría de narcotraficantes y se montó un dispositivo para interceptarlos. Uno de los vehículos redujo la velocidad y los Mossos pudieron detenerlos en el arcén de la autopista. Una vez identificados los dos ocupantes y registrado el vehículo, no se localizó ninguna sustancia ilegal.
Minutos más tarde, agentes del Vendrell consiguieron detener el segundo vehículo en la salida de la AP-7, a la altura de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), donde identificaron a dos ocupantes, un hombre y una mujer. En el maletero, la policía localizó tres bolsas que contenían 60 envoltorios de hachís.
El peso total de los 60 envoltorios fue de aproximadamente 30 kg con un valor estimado en el mercado ilegal de unos 60.000 euros. Los dos detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
- Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
- Tormentas explosivas en Catalunya: relámpagos y muchos truenos, según Meteocat
- El bebé maltratado en Barcelona ya presentaba fisuras anales y un hematoma en la mejilla cuando visitó el Hospital de Sant Joan de Déu
- Una azafata holandesa, posible infectada de hantavirus: la OMS rastrea a contrarreloj los vuelos con viajeros del crucero y sus contactos
- La Audiencia de Barcelona deja en libertad a la madre del bebé acusada de maltratarlo junto a su marido