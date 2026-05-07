Prisión sin fianza para la mujer acusada de matar a su pareja en Salt

La mujer detenida esta semana por la muerte violenta de su pareja en Salt ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. La acusada ha pasado este jueves por la mañana a disposición de la plaza 4 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Girona. La magistrada ha acordado la medida cautelar en una causa abierta por un delito de homicidio. El caso continúa bajo secreto de sumario.

Los hechos se remontan al lunes, cuando una discusión de pareja habría desencadenado el crimen de Salt. Según las primeras investigaciones, la mujer apuñaló a la víctima en la pierna después de una pelea. El hombre murió desangrado.

Después de los hechos, la mujer, de 31 años, huyó hacia Barcelona. No fue hasta dos días más tarde cuando se entregó en la comisaría compartida de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Salt, donde confesó los hechos. Según el TSJC, no constaban antecedentes judiciales entre la pareja.

La pareja, ambos de origen hondureño, llevaba cerca de un año viviendo en un trastero situado en el número 17 del carrer Doctor Ferran de Salt, en un edificio de cuatro plantas. Según algunos vecinos, malvivían en ese espacio, donde también residían otras personas en condiciones precarias. Los mismos vecinos apuntan que el inmueble había sido escenario habitual de intervenciones policiales, a menudo relacionadas con el consumo de drogas.

La Divisió d’Investigació Criminal de los Mossos d’Esquadra está al frente del caso.

Este es el segundo crimen del año en las comarcas gerundenses. El pasado 22 de marzo, Adrián Romero, vecino de Olot de 31 años, murió después de recibir una puñalada en la espalda en plena calle de la capital de la Garrotxa. La víctima, como la de Salt, era de Honduras y hacía años que vivía en Olot. Por aquel crimen se practicaron tres detenciones: uno de los adultos ingresó en prisión provisional, otro quedó en libertad como testigo y un menor fue internado en régimen cerrado.