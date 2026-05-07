Viajes
Multazo de 10.000 euros a dos pasajeros que la liaron parda en un vuelo a Ibiza
La aerolínea Ryanair celebra la condena judicial y muestra su política de tolerancia cero con los altercados a bordo
E. P.
Dos pasajeros conflictivos que obligaron a desviar un vuelo de la aerolínea Ryanair que el pasado mayo cubría la ruta entre Londres e Ibiza deberán pagar una multa conjunta que supera los 10.000 euros. Según ha informado la empresa en un comunicado, así lo ha decidido el Tribunal Penal de Toulouse que les ha condenado, además, a diez meses de prisión, una pena cuya ejecución ha sido suspendida.
La aerolínea ha acogido "con satisfacción" la resolución judicial, que hace referencia a un vuelo que tuvo lugar el 17 de mayo de 2025 entre el aeropuerto de London Stansted e Ibiza. Los dos pasajeros, siempre según Ryanair, se comportaron "de forma abusiva" con el resto de clientes y no cumplieron las instrucciones que les dieron los seis miembros de la tripulación.
Ese comportamiento conflictivo obligó a interrumpir el trayecto y a desviar el avión, que llevaba 184 pasajeros a bordo, al aeropuerto de Toulouse. Ambos han sido declarados culpables por el tribunal francés y han sido condenados a diez meses de prisión y al pago de una multa que asciende hasta los 10.000 euros.
Ryanair: "Es inaceptable"
"Es inaceptable que los pasajeros, muchos de los cuales viajan con familiares o amigos para disfrutar de sus vacaciones de verano, sufran interrupciones innecesarias y una reducción de su tiempo de descanso como consecuencia del comportamiento de pasajeros conflictivos", ha sostenido un portavoz de la compañía.
Esta condena, ha considerado, demuestra solo "una de las muchas" consecuencias a las que se enfrentarán los pasajeros que alteren vuelos como parte de la política de tolerancia cero de Ryanair. "Esperamos que esta medida sirva para disuadir futuros comportamientos conflictivos a bordo, de modo que pasajeros y tripulación puedan viajar en un entorno cómodo y respetuoso", ha concluido.
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