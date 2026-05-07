Detenido en Santa Coloma de Cervelló por obligar a adolescentes a enviar imágenes sexuales

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Santa Coloma de Cervelló de 21 años por obligar de manera insistente a menores de 14, 15 y 16 años a enviar fotos y vídeos de contenido sexual a través de internet. La investigación se inició tras una denuncia presentada ante la Policía de Santa Cruz de Tenerife por una menor de 14 años que explicó como un desconocido que conoció por internet le insistía mediante amenazas en que le enviara fotos y videos desnuda mientras se realizaba tocamientos.

Los agentes lograron localizar al sospechoso en Santa Coloma de Cervelló y detectaron que existía una denuncia de otra menor de 15 años de edad de La Coruña con la misma forma de operar. Tras entregar el atestado en el juzgado, los agentes hicieron una entrada y registro en el domicilio del investigado.

Allí analizaron sus dispositivos informáticos y encontraron conversaciones y vídeos de carácter sexual de al menos otras siete víctimas menores de edad, a las que obligaba a generar este tipo de grabaciones. Por todo ello no se descarta que se localicen a más víctimas una vez se realice el análisis forense de los dispositivos electrónicos intervenidos.

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Al detenido se le han imputado los siguientes delitos: agresión sexual, coacciones y corrupción de menores. Se da la circunstancia de que a esta persona ya le figuraba una detención en el año 2024 por parte de los Mossos d'Esquadra. Entonces el juzgado acordó la medida cautelar sobre este presunto agresor sexual de prohibición de acercarse a un centro escolar de la localidad de Sant Boi de Llobregat.