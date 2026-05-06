Sucesos
Muere un hombre de 50 años al caerle encima una autocaravana en Totana
Varios vecinos lograron rescatarlo de debajo del vehículo antes de la llegada de los servicios de emergencia
Joaquín Vallés
Un hombre de 50 años ha fallecido este miércoles en la diputación de Mortí Alto, en Totana, después de que una autocaravana le cayera encima, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
El aviso al 112 se recibió a las 11.58 horas. El alertante comunicó que a un vecino le había caído encima el vehículo y que únicamente podía verle las piernas.
El Centro de Coordinación de Emergencias movilizó hasta el lugar a la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, mientras se trataba de precisar el punto exacto del accidente.
A la llegada de los servicios de emergencia, varios vecinos ya habían logrado sacar al hombre de debajo de la autocaravana, por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos.
Pese a ello, los sanitarios desplazados al lugar solo pudieron certificar el fallecimiento del accidentado.
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