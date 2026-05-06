Los Mossos reducen un 80% las ocupaciones ilegales en Olivella, la mayoría asociadas a la marihuana

Entre 2022 y 2025, los Mossos d'Esquadra en colaboración con el Ayuntamiento de Olivella, los agentes municipales y vecinos de la localidad han conseguido reducir un 80% las ocupaciones en esta población. La mayoría de ellas eran para ubicar plantaciones de marihuana, aprovechando que hay muchas urbanizaciones aisladas en núcleos forestales de este municipio del Garraf pese a la buena conexión con vías de comunicación principales.

El fenómeno de estas ocupaciones ilegales preocupaba al consistorio y a los responsables de Mossos de la Región Metropolitana Sur por las alteraciones de la convivencia, la percepción de inseguridad y el incremento de los delitos asociados a este fenómeno.

Por eso se hizo en 2022 un plan específico que no sólo ha permitido la reducción de las ocupaciones sino también el resto de la actividad criminal. En los años de vigencia del plan los Mossos gestionaron 539 incidentes y se hicieron 132 desocupaciones, tanto las inmediatas como las judiciales. Se ha pasado de 26 ocupaciones ilegales consumadas en 2022 a 4 el año pasado, por lo que los Mossos remarcan que se ha contenido el fenómeno y se ha hecho una "reducción progresiva de los incidentes más graves". En este sentido, este año Mossos hicieron tres detenciones en 15 días de personas que iban a ocupar inmuebles.

A partir del análisis de los riesgos existentes, como son la presencia de viviendas vacías o segundas residencias, la dispersión territorial, la posibilidad ocupaciones en caliente y los conflictos vecinales derivados, el plano apostó por estrategias de prevención activa, con presencia policial visible, detección precoz de situaciones de riesgo y una respuesta policial inmediata y coordinada.

Más prevención

Entre las principales líneas de actuación, los Mossos destacan los patrullajes selectivos, el seguimiento de viviendas vulnerables, los controles preventivos, la activación rápida de protocolos frente a ocupaciones incipientes y la coordinación constante con unidades especializadas en el ámbito del Área Básica Policial del Garraf y la Región Policial Metropolitana Sur. Paralelamente, los agentes han impulsado acciones comunitarias, como reuniones informativas, difusión de consejos de seguridad, fomento de canales de aviso directo y de colaboración vecinal, que "han situado la ciudadanía como pieza clave del modelo preventivo", según Mossos.

Tanto el consistorio como la policía señalan la “efectividad” del plan para la reducción de la delincuencia en Olivella así como mejorar la convivencia. En este sentido, los Mossos recuerdan que entre 2016 y 2025 se ha producido un descenso del 40% delitos, pasando de 150 al año a 118, cuando la población subió un 40%. La bajada criminal es importante a partir de 2022, con la aplicación del plan antiocupación.

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Uno de los principales delitos que han bajado son los robos con fuerza en vivienda, pasando de 40 casos anuales a 8 el año pasado, una caída del 83% en una década. Si comparamos marzo y abril de 2025 con los mismos dos meses de este año el descenso de delitos es del 4% y la tasa de resolución policial sube hasta el 54%, casi seis puntos más que el año anterior. Paralelamente, las detenciones han disminuido un 20%, lo que indica el trabajo preventivo de Mossos d'Esquadra y Agentes Municipales.