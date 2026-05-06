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Caen dos clanes familiares en Sabadell que tenían cuatro plantaciones de marihuana

Hay 10 detenidos y se requisaron unas 1.300 plantas

Los Mossos reducen un 80% las ocupaciones ilegales en Olivella, la mayoría asociadas a la marihuana

Imagen de la operación en Sabadell de la Policía contra narcos

Imagen de la operación en Sabadell de la Policía contra narcos / Policía

Germán González

Germán González

Barcelona
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La Policía Nacional ha desarticulado a dos clanes familiares de narcotráficantes afincados en el barrio de Can Puiggener de Sabadell. Hay diez detenidos acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los agentes remarcan que estos clanes cultivaban marihuana y luego la distribuían en la zona de Sabadell y área metropolitana de Barcelona.

El pasado 5 de mayo se hizo una entrada y registro de siete domicilios de los dos grupos organizados en este barrio, incluso algunos estaban en la misma calle. Para hacer esta operación se contó con el apoyo de todos los efectivos de la Unidad de Intervención Policial de Barcelona UIP, dado el perfil de peligrosidad de los miembros de ambos clanes familiares.

En la operación se detuvo a seis hombres y cuatro mujeres, que presuntamente pertenecen a los dos clanes, y se desmantelaron cuatro plantaciones de marihuana que estaban dentro de las viviendas, una de ellas con el acceso 'bunkerizado'. En concreto requisaron 1.291 plantas de marihuana en proceso de crecimiento con un peso superior a 130 kilos, más de 15 kilos de cogollos de marihuana y más de 31 kilos de hachís dispuestos en placas envasada al vacío, listas para su venta.

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La Policía contó con la colaboración de la Policía Local de Sabadell y de técnicos de la compañía eléctrica que restablecieron el suministro de red en la zona debido a los enganches fraudulentos que tenían un riesgo alto de provocar incendio. La investigación continúa activa y está prevista la detención de otras dos personas que pertenecen a los clanes familiares.

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