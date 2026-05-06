El asesino de Esplugues ingresa en la unidad psiquiátrica de Brians 1

L.B., el hombre de nacionalidad marroquí de 37 años que el pasado sábado apuñaló mortalmente a una mujer en el barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat ingresó en prisión este martes por orden de la plaza 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de esta localidad. Lo hizo en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) del Centro Penitenciari Brians 1, ya que actualmente está bajo tratamiento médico, según ha podido saber este diario.

Habitualmente existe una unidad de ingresos para los internos recién llegados en la que se aclimatan al centro. Sin embargo, el acusado habría ido a la UHPP para poder estudiar el tipo de trastorno mental que tiene. Los forenses que lo examinaron antes de la comparecencia en el juzgado dictaminaron que podría sufrir un problema de salud mental.

Durante su comparecencia en el juzgado, el acusado, que sólo respondió a su abogado, explicó que no recordaba casi nada de lo ocurrido el sábado, según fuentes judiciales.

La principal hipótesis de los investigadores sobre el ataque mortal que hizo el sospechoso el pasado fin de semana, que estaría bajo un brote psicótico cuando acuchilló repetidamente en cuello y tórax a la mujer, de origen chino, y lesionó levemente a otro vecino que se enfrentó a él. Después L.B. se fue hacia la Diagonal y allí lo detuvo una patrulla de Mossos d'Esquadra junto con agentes de la Guardia Urbana.

Estaba muy alterado, según fuentes de la investigación, e incluso cometió daños en el vehículo policial que lo trasladaba y luego agredió a otra agente que lo custodiaba en el ambulatorio en el que fue atendido. Por eso, está acusado de los delitos de asesinato, homicidio en tentativa, lesiones, amenazas graves y daños. En este sentido, los investigadores tienen claro que abordó a la víctima por detrás, sin que ella tuviera posibilidad de defenderse y le clavó repetidamente el cuchillo, por eso el juzgado considera que cometió el asesinato pese a que mentalmente estuviera trastornado.

Antecedentes previos

En declaraciones a RTVE, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha afirmado que "consta algún incidente" en otros puntos de España provocado por el detenido y ha vuelto a insistir en que los Mossos no trabajan con la hipótesis del terrorismo sino con la de que el hombre actuó en una situación de "delirio".

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, los Mossos se centran en esclarecer si el sospechoso tenía algún tipo de fijación por la víctima, y por eso la esperó y la siguió, o bien la eligió al azar la mañana del sábado. Varios vecinos aseguran que llevaba días merodeando por la zona, pese a que a la Guardia Urbana de la localidad no le constaba ningún incidente. Lo que está claro es que agresor y víctima no tenían ningún vínculo previo.

Lo que está descartado es que el asesinato tenga una motivación terrorista. Algunos vecinos oyeron gritar al acusado 'Alá es grande', igual que hizo cuando sufrió otro episodio similar hace unos años en Burgos (allí dijo 'Alá está de mi parte') y que adelantó este diario. Sin embargo, tanto en esa ocasión como ahora, los agentes no han encontrado ninguna relación del detenido con el yihadismo, ni que siguiera un proceso de radicalización. En este sentido se ha examinado su teléfono móvil sin encontrar rastro de vínculos terroristas o de mensajes llamando a la yihad, aunque se está pendiente de un análisis más en profundidad del dispositivo.

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En el incidente de Burgos, los agentes que detuvieron a L.B. concluyeron que se encontraba bajo "ideas delirantes" y que sufrió un trastorno psicótico que lo llevó a lanzar piedras contra los agentes además de provocar altercados en centros religiosos.