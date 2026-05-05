La policía investiga si la explosión de este lunes en la Balconada de Manresa fue intencionada
El hombre de 60 años que sufrió las peores consecuencias de la deflagración se encuentra en estado crítico en Vall d'Hebron
Eduard Font Badia
Los Mossos d'Esquadra estudian la posibilidad de que la explosión que ayer provocó heridas muy graves a un hombre de 60 años de Manresa fuera intencionada. Esta es una de las hipótesis con las que trabaja la policía para explicar la deflagración que se produjo este lunes hacia las tres menos cuarto de la tarde en uno de los dos dúplex que forman parte del bloque del número 6 de la calle Oleguer Miró, dentro de un conjunto de casas adosadas.
La víctima, que sufrió quemaduras importantes, tuvo que ser trasladada a la Unidad de Quemados de Vall d'Hebron de Barcelona, donde se encuentra en estado crítico. Su mujer y su hija tuvieron que ser atendidas en el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa por heridas de carácter leve, ya que parece que en el momento de la explosión se encontraban fuera del edificio, en el patio de la vivienda, junto con sus tres perros, que resultaron ilesos.
La explosión se produjo en un momento de intensa tormenta sobre Manresa, y para muchos vecinos se confundió con un trueno, aunque rápidamente ya vieron que se declaraba un espectacular incendio en la vivienda. La causa, aunque todavía no se ha dado la versión oficial, podría ser una bombona de gas.
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