Cayó por la ventana
Investigan la muerte de un niño en un centro de menores en Fisterra (A Coruña)
La Guardia Civil investiga la muerte de un niño de ocho años tras caer de una ventana de un centro de menores en Fisterra (A Coruña), informan fuentes de Emergencias.
El aviso llegó al 112 Galicia a las 16:57 horas de este lunes e indicaba que el menor se había precipitado desde una ventana del centro de menores Nosa Señora do Carme.
Al punto acudió el personal de emergencias, incluido un helicóptero medicalizado, pero no fue posible hacer nada por salvar su vida. El caso ha quedado bajo investigación de la Guardia Civil, que trabaja para esclarecer las causas de lo ocurrido.
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