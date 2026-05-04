En Lleida
Hallan muerta a una interna en la prisión de Ponent
El Departament de Justícia descarta el suicidio y está a la espera de los resultados de la autopsia
Tres suicidios en tres semanas reabren el debate sobre la prevención en las cárceles catalanas
Una interna ha muerto este domingo en la prisión de Ponent, según ha adelantado 'ElCaso.cat' y han confirmado fuentes del Departament de Justícia, que han descartado el suicidio.
Los resultados de la autopsia deberán determinar la causa exacta de la muerte. Fuentes penitenciarias apuntan que la mujer podría haberse introducido en el cuerpo o haber ingerido un envoltorio de droga que se habría roto en su interior.
La interna tuvo un Vis a vis el domingo por la mañana y fue encontrada en los baños del patio muerta por la tarde.
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