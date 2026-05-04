Hallan muerta a una interna en la prisión de Ponent

Una interna ha muerto este domingo en la prisión de Ponent, según ha adelantado 'ElCaso.cat' y han confirmado fuentes del Departament de Justícia, que han descartado el suicidio.

Los resultados de la autopsia deberán determinar la causa exacta de la muerte. Fuentes penitenciarias apuntan que la mujer podría haberse introducido en el cuerpo o haber ingerido un envoltorio de droga que se habría roto en su interior.

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La interna tuvo un Vis a vis el domingo por la mañana y fue encontrada en los baños del patio muerta por la tarde.