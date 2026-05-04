Un hombre de 60 años resulta herido grave en una explosión de gas en Manresa

Una persona ha resultado herida grave a raíz de una posible explosión de gas en una vivienda situada en la calle Oleguer Miró de Manresa, en el barrio de la Balconada. Según las primeras informaciones, el incidente ha tenido lugar hacia las 14:45 horas en uno de los dos dúplex que forman parte del bloque del número 6, dentro de un conjunto de casas adosadas.

Alrededor de las 14:45 se ha oído una fuerte explosión que algunos vecinos han confundido con un trueno. A esa hora empezaba a haber tormenta en Manresa. Pero cuando los vecinos de la vivienda superior han ido a cerrar persianas han comprobado que se veían fuego y llamas, y han avisado al 112.

Después de una primera atención en el lugar de los hechos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a un vecino del piso donde se ha producido el incidente al hospital Vall d'Hebron de Barcelona con pronóstico grave. En la misma vivienda había dos personas más y tres perros, que han resultado ilesos. Los vecinos del dúplex superior han quedado confinados.

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También han trabajado en el lugar la Policía Local y los Bomberos de la Generalitat. Este último cuerpo ha intervenido inicialmente con ocho dotaciones, que aún están refrescando la zona afectada.