Sucesos
Un hombre de 60 años resulta herido grave en una explosión de gas en Manresa
El incidente se ha producido en la calle Oleguer Miró de Manresa y ha obligado a confinar a los vecinos de la otra vivienda del edificio
En la vivienda donde se ha producido la explosión una mujer ha resultado herida leve y otra persona más y tres perros han resultado ilesos
Eduard Font Badia, Andrea Izquierdo
Una persona ha resultado herida grave a raíz de una posible explosión de gas en una vivienda situada en la calle Oleguer Miró de Manresa, en el barrio de la Balconada. Según las primeras informaciones, el incidente ha tenido lugar hacia las 14:45 horas en uno de los dos dúplex que forman parte del bloque del número 6, dentro de un conjunto de casas adosadas.
Alrededor de las 14:45 se ha oído una fuerte explosión que algunos vecinos han confundido con un trueno. A esa hora empezaba a haber tormenta en Manresa. Pero cuando los vecinos de la vivienda superior han ido a cerrar persianas han comprobado que se veían fuego y llamas, y han avisado al 112.
Después de una primera atención en el lugar de los hechos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a un vecino del piso donde se ha producido el incidente al hospital Vall d'Hebron de Barcelona con pronóstico grave. En la misma vivienda había dos personas más y tres perros, que han resultado ilesos. Los vecinos del dúplex superior han quedado confinados.
También han trabajado en el lugar la Policía Local y los Bomberos de la Generalitat. Este último cuerpo ha intervenido inicialmente con ocho dotaciones, que aún están refrescando la zona afectada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
- Los médicos detectan un caso clínico 'muy inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Mossos y Fiscalía alertan del consumo entre jóvenes de nitazenos, el 'superopioide' cien veces más fuerte que el fentanilo
- Segundo crimen en 24 horas por arma blanca en Catalunya: detenido un menor en el Raval por matar a un hombre con un cuchillo
- Los intentos de salvar al urogallo en Catalunya fracasan: el número de machos se desploma un 60% en 20 años
- Rodalies restablece esta semana tres tramos: vuelve el trayecto completo entre Sant Vicenç de Calders y Manresa
- En busca del fármaco que ralentice la vejez: 'No se trata de ser inmortal, sino de actuar antes de que aparezca la enfermedad
- El fraude de las criptomonedas de los futbolistas podría superar los 24 millones de euros, según la ampliación de la querella