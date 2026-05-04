Condenado a 19 años de prisión por agredir sexualmente a las dos hijas de su expareja

La Sección 22ª de la Audiencia de Barcelona ha condenado a un hombre de Manresa a 19 años de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual con prevalencia sobre las dos hijas de su expareja sentimental, menores de edad en el momento de los hechos. La sentencia es el resultado de un procedimiento iniciado a raíz de una denuncia presentada el 11 de febrero de 2023, el mismo día que el autor fue detenido.

El acusado mantuvo una relación sentimental con la madre de las víctimas desde aproximadamente en 2013 hasta mediados de 2020, periodo durante el cual convivió con las dos chicas —gemelas nacidas en 2005— y con la hija menor que él y la madre tuvieron en común, nacida el 2017. Esta convivencia prolongada creó, según el tribunal, un vínculo casi parental entre el acusado y las dos jóvenes, un vínculo del cual el hombre abusó deliberadamente.

Los hechos probados con relación a la primera víctima —que tenía 15 años en el momento de los hechos— se circunscriben al periodo de convivencia familiar, es decir, hasta mediados de 2020. El acusado, que entonces tenía 48 años, aprovechando los momentos en que se quedaban solos en el domicilio, la tocaba reiteradamente por encima y por debajo de la ropa en la zona genital y en los pechos, a menudo con la excusa de hacerle masajes mientras estaban sentados en el sofá del comedor. En otras ocasiones, el acusado paraba el vehículo en lugares poco iluminados durante los trayectos en coche y repetía las mismas conductas. El tribunal calcula que estos episodios se produjeron entre siete y ocho veces.

En cuanto a la segunda víctima, que ya tenía 16 años cuando tuvieron lugar los hechos —dado que se produjeron una vez rota la convivencia familiar—, los episodios acreditados sucedieron en el domicilio que el acusado había establecido en otro municipio. En una primera ocasión, aprovechando que se encontraban solos en la terraza, el acusado introdujo los dedos en la vagina de la chica. El último episodio, el que finalmente desencadenó la denuncia, se produjo el 10 de febrero de 2023 alrededor de las 21.30 horas: el acusado la cogió por los brazos por detrás, la empujó hasta su habitación, la echó encima de la cama y, inmovilizándola con su peso, refregó su pene contra las nalgas de la menor mientras le tocaba los genitales por encima de la ropa. La chica intentó liberarse en varias ocasiones sin poderlo conseguir.

El caso presentaba elementos probatorios de una solidez poco habitual en este tipo de delitos, que generalmente se cometen en la intimidad y sin testigos directos, como es el caso de un video de uno de los episodios en el sofá. La grabación fue obtenida precisamente porque la madre, en un primer momento, se negaba a creer el que sus hijas le explicaban, y les pidió pruebas.

En cuanto a la primera víctima, los hechos fueron tipificados como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con prevalencia, con una pena de ocho años de prisión. Para la segunda, el delito tipificado es uno de agresión sexual continuada con prevalencia e introducción de miembros corporales, con una pena de 11 años de prisión.

En ambos casos, el tribunal apreció la prevalencia —circunstancia que implica aprovecharse de una situación de superioridad sobre la víctima— argumentando que el acusado había conocido a las chicas cuando tenían ocho años, había ejercido el rol parental durante siete años y era el padre de su hermana pequeña. El tribunal señala que este vínculo afectivo y familiar constituye una agravante moral de la conducta, independientemente de que en el caso de la segunda víctima los hechos se produjeran una vez rota la convivencia.

A las penas de prisión se añaden 10 años de libertad vigilada y las prohibiciones de aproximación a las víctimas —a menos de 1.000 metros de cualquier lugar que frecuenten— y de comunicación por cualquier medio, durante un periodo de siete años adicional a la pena de prisión impuesta a cada una.

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En concepto de responsabilidad civil, el tribunal ha condenado el acusado a indemnizar a cada una de las dos víctimas con 20.000 euros, distribuidos en 10.000 euros por daño moral y 10.000 euros por las lesiones psicológicas acreditadas, a las cuales se aplicarán los intereses legales correspondientes.