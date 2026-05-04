Tribunales
Condena mínima de 6.000 euros para un violador porque la agresión sexual fue "muy breve"
La Audiencia Provincial impone seis años de cárcel a un hombre que penetró a una mujer dormida tras una fiesta en Palma
«Ha de ponderarse que la acción presenta una ejecución de muy breve duración», señala la sentencia
Marcos Ollés
La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a seis años de prisión a un hombre por violar a una mujer aprovechando que estaba ebria y dormida tras una fiesta en su vivienda. El acusado entró el dormitorio de la víctima, le bajó el pantalón y la ropa interior y la penetró sin su consentimiento. La perjudicada despertó sobresaltada y el acusado paró y se marchó. El tribunal declara al procesado autor de un delito de agresión sexual y le ordena indemnizar a la mujer con 6.000 euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, resalta que la violación fue «breve» y opta por imponer al acusado la condena mínima legal, para el que el Código Penal fija una horquilla de entre seis y doce años de prisión. «Los hechos enjuiciados revisten la indudable gravedad inherente a toda agresión sexual [...], pero ha de ponderarse que la acción presenta una ejecución de muy breve duración», señalan los magistrados, que no aprecian en el caso agravantes para imponer una condena más dura. La Fiscalía reclamaba siete años de cárcel.
El fallo de la sección primera de la Audiencia Provincial considera probado que los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de julio de 2023 en el domicilio donde la víctima convivía con su pareja en Palma. Aquella noche celebraron una fiesta en la que había una decena de invitados, entre ellos el acusado, un hombre peruano de 40 años.
Estaba con su novia
Una vez finalizada la celebración, la mujer se fue a su habitación junto a su novia. Se quedó dormida, ya que eran las cinco de la madrugada, estaba cansada y había consumido bebidas alcohólicas, «circunstancias todas ellas conocidas por el acusado».
El hombre, que estaba en la vivienda con su pareja, entró el dormitorio de la perjudicada, le bajó el pantalón corto y la ropa interior y, sin el consentimiento de la víctima, se colocó sobre ella y la penetró «de forma breve, cesando su acción al despertarse» la mujer «sobresaltada, incorporarse y comenzar a llorar, momento en el que el acusado abandonó precipitadamente la habitación», señala la sentencia de la Audiencia.
La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación. Entre otras diligencias, analizaron la ropa interior de la mujer, en la que se encontró ADN del encausado. El hombre fue detenido un mes después.
"Muy breve duración"
En el juicio, la perjudicada ratificó su denuncia y el encausado negó todos los cargos. Según su versión, lo único que hizo tras la fiesta fue acompañar a la víctima a su habitación porque estaba muy ebria. El tribunal no da credibilidad alguna a su testimonio, frente al relato «plenamente creíble» de la denunciante, corroborado además por las declaraciones de otros testigos y las pruebas biológicas.
El tribunal opta por imponer la pena más baja posible por la «muy breve duración» de la agresión sexual, ya que se interrumpió «casi inmediatamente al despertarse la víctima y reaccionar». «La lesión de la libertad sexual es, desde luego, plena y consumada, pero la concreta mecánica comisiva no revela un plus cualitativo que justifique elevar la pena por encima del mínimo legal», justifica la sala. La sentencia, que ordena al acusado indemnizar a la víctima con 6.000 euros, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
- Los médicos detectan un caso clínico 'muy inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Segundo crimen en 24 horas por arma blanca en Catalunya: detenido un menor en el Raval por matar a un hombre con un cuchillo
- Los intentos de salvar al urogallo en Catalunya fracasan: el número de machos se desploma un 60% en 20 años
- Rodalies restablece esta semana tres tramos: vuelve el trayecto completo entre Sant Vicenç de Calders y Manresa
- En busca del fármaco que ralentice la vejez: 'No se trata de ser inmortal, sino de actuar antes de que aparezca la enfermedad
- El fraude de las criptomonedas de los futbolistas podría superar los 24 millones de euros, según la ampliación de la querella
- La Agencia Tributaria declaró 'fallida' ya en 2022 a la empresa acusada del fraude de las criptomonedas en el que están implicados futbolistas